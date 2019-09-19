В какие дни лучше всего покупать билеты

Иногда поездка в тот или иной город откладывается из-за того, что на авиабилет резко и сильно выросла цена. Вопрос, который мучает любого человека, — когда все-таки наступает идеальное время для бронирования билетов.

Для точных расчетов рекомендуем вам следить за динамикой цен в течение недели, поскольку порой стоимость меняется трижды за день. По мнению специалистов, скидки возникают чаще всего около 15:00 по вторникам.

Если верить данным Econimist Makoto Watanable, то брать билеты выгоднее всего за 8 недель до вылета, а Airlines Reporting Corp считает, что за 6. В целом, если взять билеты в этот временной промежуток, вы вряд ли переплатите. Сайт Kaykрекомендует покупать билеты на внутренние перелеты за 21 день, а на международные — за 34.

При поиске билетов пользуйтесь не только сайтом/приложением конкретной авиакомпании: Skyscanner и Aviasales помогут сравнивать цены и покажут разницу в ценах, если брать билеты на несколько дней раньше или позже. Большинство экспертов склоняется к тому, что самые дешевые дни полетов — вторник, среда и суббота.

По статистике сервиса поиска билетов Skyscanner, существует два периода дешевых перелетов из России: середина января — конец февраля и середина ноября — середина декабря. Летом и на новогодние праздники, как правило, устанавливаются самые высокие цены на перелет.

Стоимость билета также зависит от направления и сезона. Если вы планируете лететь в США летом, лучше всего бронировать билеты как можно раньше — за 5-6 месяцев. При этом если вы хотите отметить Новый год в Нью-Йорке, можете смело брать билеты за 2 месяца, цена не поднимется.