Кому в Таиланде советуют отправиться на Самуи

Эксперты назвали Самуи идеальным местом для тех, кто намерен сделать предложение второй половинке или отпраздновать годовщину свадьбы. И чтобы испытать всю его роскошь и романтику, они выбрали 7 вариантов отличного времяпрепровождения. Сначала положено побаловать своего партнера остановкой в одной из стильных местных вилл в заливе Талинг Нгам со спальней и бассейном на берегу и просторным балконом, выходящим на белый песчаный пляж и лазурный океан.

Затем следует отправиться на скоростном катере в частный тур по пяти островам Ко Си Ко Ха. Во время прогулки влюбленные туристы не только насладятся природой, но и увидят сотни гнезд стрижей, которые являются основным ингредиентом супа из птичьих гнезд. Другой вариант — посетить уникальные острова Хин Та и Хин Яй, являющиеся, пожалуй, самой известной достопримечательностью региона. Они представляют собой интересные скальные образования с прекрасным видом на океан. Вода здесь настолько чиста, что позволяет разглядеть морских обитателей. Особое внимание в поездке стоит уделить красивой легенде, согласно которой скалы когда-то были влюбленной парой, потерпевшей крушение в море.

Вечером, конечно же, насладитесь общением друг с другом и ужином под открытым небом в компании собственного шеф-повара. На Самуи огромное количество уединённых и роскошных мест, где туристы могут продегустировать самые неожиданные блюда. Еще один отличный вариант времяпрепровождения — посещение местного спа-центра, где гостям предложат тайскую терапию и массаж.

Кроме того, путешественникам предстоит отправиться к золотой статуе Большого Будды. Это одно из знаковых туристических мест на Самуи, где влюбленные могут не только осмотреть достопримечательность, но и услышать пение монахов, и даже получить благословение. Замыкает топ-7 посещение популярного бара Air, где по вечерам гости пробуют фирменные коктейли, слушают живой звук саксофона и гитары, а также наблюдают потрясающий закат.

Стоимость тура на Самуи в декабре начинается от 132 500 рублей на двоих. В эту стоимость входят перелет из Москвы и размещение на 10 ночей в отеле 3*.