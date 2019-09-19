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Названы аэропорты с самыми большими очередями 

TURIZM.RU 43 минуты назад
Названы аэропорты с самыми большими очередями
Фото: TURIZM.RU
Международный совет аэропортов (ACI) опубликовал свой ежегодный отчет о количестве пассажиров в аэропортах мира по данным за 2018 год. Самой загруженной авиагаванью в мире назван международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в американском городе Атланта. За год через него прошли более 107 млн пассажиров. Правда, этот показатель ниже на 3,3% относительно предыдущего. Но это не помешало установить рекорд среди всех аэропортов мира.
На втором месте по пассажиропотоку международный аэропорт Шоуду в Пекине. В прошлом году здесь наблюдался рост числа путешественников на 5,4%. Всего за год его услугами воспользовались почти 101 млн человек. Замыкает тройку лидеров международный аэропорт Дубая. Его пассажиропоток составил 89 млн человек. Далее следуют авиагавани Лос-Анджелеса (87,5 млн), Токио (86,9 млн), Иллинойса (83,2 млн), Лондона (80,1 млн), Гонконга (74,5 млн) и Шанхая (74 млн). Российские аэропорты в список 20 самых загруженных аэропортов, представленных в отчете ACI, не вошли.
Эксперты резюмируют, в целом все аэропорты мира за 2018 год приняли 8,8 миллиарда пассажиров, 122,7 миллиона тонн груза и 99,9 миллиона воздушных судов. Пассажиропоток продолжает показывать рост, большая часть из которого приходится на Азию. В Китае и Индии находятся 12 из 30 самых быстрорастущих аэропортов. В отчете ACI уделено внимание и крупным российским авиагаваням. Специалисты отметили, что они в 2018 году испытали значительный прирост трафика в связи с проведением Чемпионата мира по футболу и преодолением трудного экономического положения, которое выпало на 2015-2016 года. TURIZM.RU
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