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В Риге планируют ввести пошлину для туристов 

РИА Новости 1 час назад
В Риге планируют ввести пошлину для туристов
Фото: РИА Новости
Посещающие Ригу туристы с 2021 года будут платить пошлину, которая пойдет на финансирование развития города и его популяризацию за рубежом, говорится в проекте решения, которое в среду поддержала комиссия Рижской думы по финансовым и административным делам.
"С каждой гостиницы или хостела планируется брать по одному евро в день за пребывающего там туриста, однако в сумме пошлина за непрерывное пребывание в Риге не должна превышать 10 евро за туриста",
— сказал РИА Новости представитель пресс-службы Рижской думы.
Ночлег детей до 12 лет облагать пошлиной не будет.
Чтобы решение вступило в силу, депутаты должны поддержать его на общем голосовании.
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Новости путешествий , РИА Новости
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