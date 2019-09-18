Куда не надо ехать в бархатный сезон

Даже в самых жарких городах и странах бывает плохая погода. Рассказываем, куда не стоит ехать в начале осени, чтобы не столкнуться лицом к лицу с грозами и ураганами и не сойти с ума от духоты и жары.

Куба и Мексика

В конце августа и до начала октября в Карибском бассейне бушуют ураганы. За сезон возникает 10-12 штормов со скоростью ветра до 60 км/ч: они в любой момент могут вылиться в настоящие стихийные бедствия. Прилетать сюда лучше всего в период с декабря по март.

Сейшелы

Несмотря на то, что Сейшелы считают отличным отдыхом в любое время года, с начала лета и до конца сентября лучше сюда не ездить. В этот период приходят юго-восточные ветры, которые делают море неспокойным. А еще они приносят очень много водорослей. Запланируйте поездку на райские острова в апреле-мае или в октябре-ноябре.

Центральная Индия и Гоа

Затяжные ливни, горы мусора на пляже, вынесенные сильными волнами, размытые дороги — все это происходит с здесь в период с начала лета и до середины сентября. Лучше всего здесь находиться с ноября по март. В противном случае вам придется провести весь отпуск в отеле.

Филиппины

В период с июня по середину сентября существует огромный риск провести несколько дней в аэропорту: на Филиппины в любой момент может нагрянуть тайфун, и ваша поездка превратиться в настоящий кошмар. Но даже если этого не произойдет, в этот период здесь, как правило, сезон дождей: вода мутная, и о дайвинге и комфортном купании можно забыть. Во избежание таких неприятностей спланируйте отдых на Филиппинах с марта по май.

Иордания

Летом и в период до 20-х чисел сентября вы будете чувствовать себя здесь будто на раскаленной сковородке. Духота и пекло — не лучшие спутники комфортного отдыха, и смотреть пустыню Вади Рам и скальный город Петра лучше в менее жаркое время. Прилетать сюда лучше всего в феврале-мае.