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Эксперты рассказали, как бесплатно пересесть в бизнес-класс самолета 

Рамблер 3 часа назад
Трэвел-эксперт Эми Ли раскрыла секрет бесплатного повышения класса обслуживания в самолете. По ее словам, для этого необходимо лишь, чтобы код бронирования начинался с латинских букв Y или B. При наличии такого билета и свободных мест в бизнес-классе пассажир имеет право право сменить эконом на бизнес.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно связаться с авиакомпанией, а затем проверить статус своего билета за сутки до вылета. Как правило, путешественникам сообщают о повышении класса обслуживания за 100 часов до рейса.
Помимо этого Ли рассказала о том, какой код на талоне сигнализирует о том, что мест на борту меньше, чем проданных билетов. Так, комбинация GTE означает, что у пассажира нет своего места в самолете.
Если же на талоне поставили буквы SSSS (Secondary Security Screening Selection), значит пассажиры ожидают дополнительные таможенные проверки в аэропорту. Обычно их проходят те, кто забронировал билет в последнюю минуту, приобрел билет на международный перелет в одну сторону или оплатил бронь наличными.
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Новости путешествий , Видео , Эми Ли
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