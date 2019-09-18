Эксперты рассказали, как бесплатно пересесть в бизнес-класс самолета

Трэвел-эксперт Эми Ли раскрыла секрет бесплатного повышения класса обслуживания в самолете. По ее словам, для этого необходимо лишь, чтобы код бронирования начинался с латинских букв Y или B. При наличии такого билета и свободных мест в бизнес-классе пассажир имеет право право сменить эконом на бизнес.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно связаться с авиакомпанией, а затем проверить статус своего билета за сутки до вылета. Как правило, путешественникам сообщают о повышении класса обслуживания за 100 часов до рейса.

Помимо этого Ли рассказала о том, какой код на талоне сигнализирует о том, что мест на борту меньше, чем проданных билетов. Так, комбинация GTE означает, что у пассажира нет своего места в самолете.

Если же на талоне поставили буквы SSSS (Secondary Security Screening Selection), значит пассажиры ожидают дополнительные таможенные проверки в аэропорту. Обычно их проходят те, кто забронировал билет в последнюю минуту, приобрел билет на международный перелет в одну сторону или оплатил бронь наличными.