Эксперты назвали лучшие туристические места в мире

Эксперты ресурса о путешествиях и развлечениях Time out признали район Сан-Жоржи-ди-Арроюш в Лиссабоне, Португалия, самым привлекательным для путешественников.

Арроюш — это мультикультурный центр, где туристы могут попробовать кухню разных народов мира, насладиться историческим достоянием города и познакомиться с уличным искусством.

Второе место в рейтинге занял район Симо Китадзава в Японском Токио. Это место привлекает путешественников за счет своих винтажных лавочек и ресторанов с местными деликатесами.

На третьем месте оказался район Оникан в Лагосе, Нигерия. Оникан манит туристов разнообразным архитектурным ландшафтом, посредством которого можно проследить историю города: от колониальной эпохи до современности.

Следующие позиции в рейтинге заняли район Веддинг в Берлине, Исторический филиппинский город в Лос-Анджелесе, округ Ватерфронт в австралийском городе Хобарт, Сен-Дени в Париже, Астория в Нью-Йорке, Эмбахадорес в Мадриде и Пилсен в Чикаго.