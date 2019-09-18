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Эксперты назвали лучшие туристические места в мире 

Рамблер 4 часа назад
Эксперты ресурса о путешествиях и развлечениях Time out признали район Сан-Жоржи-ди-Арроюш в Лиссабоне, Португалия, самым привлекательным для путешественников.
Арроюш — это мультикультурный центр, где туристы могут попробовать кухню разных народов мира, насладиться историческим достоянием города и познакомиться с уличным искусством.
Второе место в рейтинге занял район Симо Китадзава в Японском Токио. Это место привлекает путешественников за счет своих винтажных лавочек и ресторанов с местными деликатесами.
На третьем месте оказался район Оникан в Лагосе, Нигерия. Оникан манит туристов разнообразным архитектурным ландшафтом, посредством которого можно проследить историю города: от колониальной эпохи до современности.
Следующие позиции в рейтинге заняли район Веддинг в Берлине, Исторический филиппинский город в Лос-Анджелесе, округ Ватерфронт в австралийском городе Хобарт, Сен-Дени в Париже, Астория в Нью-Йорке, Эмбахадорес в Мадриде и Пилсен в Чикаго.
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