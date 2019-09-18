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10 городов для новогодних путешествий 

Вести Экономика 5 часов назад
10 городов для новогодних путешествий
Фото: Вести-экономика
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, какие города России популярны у туристов для поездок в новогодние каникулы 2019-2020.
По данным Tvil.ru, туристы планируют поездки на новогодние каникулы на период с 2 до 6,5 ночей и потратят на аренду жилья от 2 до 19 тысяч рублей в сутки.
Список городов составлен на основании оплаченных заявок (броней) на период с 31 декабря 2019 по 9 января 2020 года.
Ниже мы расскажем о том, в каких городах планируют побывать туристы на новогодних каникулах.

1. Ялта

Вести-экономика
Аренда жилья в сутки: 2732 рубля
Среднее число суток: 6,47 ночи
Жители города не зря называют Ялту огромным музеем под открытым небом, в самой же Ялте достопримечательностью является в первую очередь сам город.
Созданный как место отдыха русского дворянства, город состоит из имений и особняков, вписанных в горный ландшафт и объединённых между собой более поздней застройкой.
Улочки Ялты довольно кривые и запутанные, что даёт возможность совершать по ним достаточно долгие прогулки. Есть множество красивых (хотя не всегда в хорошем состоянии) зданий конца XIX — начала XX века.
Ялта была излюбленным местом отдыха российской аристократии, потянувшейся на Южный Берег Крыма вслед за царской семьёй, основавшей здесь имения Ореанду и Ливадию.

2. Сочи

Вести-экономика
Аренда жилья в сутки: 4200 рублей
Среднее число суток: 4,8 ночи
На сегодняшний день Сочи — всесезонный курорт международного уровня; на его территории ведут деятельность 705 классифицированных средств размещения, в их числе: 66 санаториев, 20 пансионатов и баз отдыха, 1 бальнеолечебница и 618 гостиниц.
Открыты 183 пляжных территории, действуют более 100 туристических объектов, работают порядка 70-и экскурсионных компаний.

3. Севастополь

Вести-экономика
Аренда жилья в сутки: 3630 рублей
Среднее число суток: 4 ночи
Богатое военное историческое наследие обусловило развитие военно-исторического туризма в городе.
В Севастопольском регионе располагается 49 км пляжей, работают более 80 гостиниц и более 200 гостевых домов, 4 санатория-профилактория, 9 пансионатов, 4 автокемпинга, 10 яхтклубов и более 10 дайвинг-центров, более 80 баз отдыха и объектов, приравненным к ним.

4. Петрозаводск

Вести-экономика
Аренда жилья в сутки: 10390 рублей
Среднее число суток: 2,5 ночи
Петрозаводск — старинный город на северо-западе России. В городе и его окрестностях можно увидеть много памятников истории и культуры, этот край озер и лесов всегда привлекал путешественников.
За последние десятилетия Петрозаводск приобрел славу крупнейшего туристического центра Карелии, претендующего на достойное место и среди центров международного туризма.
Из Петрозаводска начинаются путешествия на многочисленные острова Онеги и Ладоги, к знаменитым древним карельским монастырям и скитам, туры в национальные заповедники.

5. Суздаль

Вести-экономика
Аренда жилья в сутки: 19125 рублей
Среднее число суток: 4 ночи
Суздаль — город-заповедник во Владимирской области России. Суздаль сохранил большое число архитектурных памятников.
В 4 км от Суздаля расположено село Кидекша, служившее загородной резиденцией Юрия Долгорукого.
В селе сохранился памятник домонгольского зодчества — Борисоглебская церковь.
На территории Суздаля находятся музейные объекты Владимиро-Суздальского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника.

6. Одинцово

Вести-экономика
Аренда жилья в сутки: 6343 рубля
Среднее число суток: 3,5 ночи
Одинцово — город в России, административный центр Одинцовского городского округа Московской области, город областного подчинения.
Среди сохранившихся в городе исторических построек: Гребневская церковь (Одинцово) (1802), здание вокзала (1899—1900) архитектора Л. Н. Кекушева, контора кирпичного завода Василия Ивановича Якунчикова (1887, ныне краеведческий музей).

7. Санкт-Петербург

Вести-экономика
Аренда жилья в сутки: 11000 рублей
Среднее число суток: 3 ночи
Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел.
Исторический центр города и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО; это один из самых важных в стране центров туризма.
Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов: Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект.

8. Казань

Вести-экономика
Аренда жилья в сутки: 2079 рублей
Среднее число суток: 5 ночей
Казань является одним из крупнейших культурных центров России, сохраняя классические достижения, а также способствуя развитию современных, авангардных направлений во многих областях культуры.
В городе много музеев, в том числе 34 государственных музея, несколько общественных и частных галерей. Крупнейшим и самым многопрофильным из них является Национальный музей Республики Татарстан.
В Казанском кремле действует филиал Государственного Эрмитажа — центр «Эрмитаж-Казань». Также одними из самых популярных музеев города являются Музей ИЗО РТ, Музей тысячелетия Казани и множество других учреждений культуры.

9. Кондопога

Вести-экономика
Аренда жилья в сутки: 5900 рублей
Среднее число суток: 3 ночи
Большинство туристических объектов и маршрутов расположены в Кондопожском районе.
В самой Кондопоге развиваются, в основном, музейная и гостиничная деятельности.
Реки и водоёмы прилегающих к городу окрестностей пользуются популярностью среди любителей рыбной ловли.

10. Великий Устюг

Вести-экономика
Аренда жилья в сутки: 2000 рублей
Среднее число суток: 2 ночи
В городе действует туристический проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза».
В Великий Устюг идут туристические поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Казани, разработаны специализированные автобусные путешествия.
В городе действует Великоустюгский культурно-досуговый центр, в составе которого — Дом культуры, городской парк культуры и отдыха и Центр традиционной народной культуры «Лад».
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Новости путешествий , Юрий Долгорукий , Василий Якунчиков , Эрмитаж , ЮНЕСКО
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