Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Дубае откроют первый в мире отель с собственными джунглями 

BigPicture.ru 1 час назад
В Дубае откроют первый в мире отель с джунглями
Фото: BigPicture.ru
Дубай и так известен на весь мир самым высоким небоскребом, невероятными искусственными островами и сводящей с ума роскошью. Но скоро здесь появится еще одна диковина — первый в мире отель с собственными джунглями. Здесь также будет искусственный пляж, бассейн-лягушатник и распыляющие водяную пыль деревья.
Стоимость отеля составит около 300 миллионов долларов. Элитная гостиница под названием Rosemont Hotel & Residences станет новейшим образцом первоклассной роскоши в Дубае. Оператором отеля станет Curio, бренд гостиничной корпорации Hilton.
BigPicture.ru
Смоделированные изображения будущего пятизвездочного отеля дают представление о том, какими будут рукотворные джунгли площадью семь тысяч квадратных метров, когда предстанут перед глазами посетителей.
Импровизированный лес будет находиться в пятиэтажном подиуме поверх двух 47-этажных башен. Он будет наполнен экзотическими растениями, чтобы гости отеля могли получить незабываемые впечатления.
Новый аттракцион в основном рассчитан на семейный отдых благодаря искусственному пляжу и бассейну. Считается, что это будет первый тропический лес на Ближнем Востоке.
В отеле будет 450 номеров и апартаментов в башне с лобби на 26-м этаже, бассейном на крыше, который как будто перетекает через край здания, первоклассной кухней, лаундж-зоной для VIP-гостей, спа-салоном и переговорными комнатами.
BigPicture.ru
Для гостей с детьми также предусмотрена детская игровая зона, боулинг и батут.
В отдельной башне будет находиться 280 квартир, магазины и места для проведения досуга. Авторы гостинично-жилого комплекса — архитектурное бюро ZAS Architects, которое представлено в Канаде и ОАЭ.
BigPicture.ru: последние новости
Как работают Pink salon — японские минет-бары Как работают Pink salon — японские минет-бары Как обманывают российских туристов в Европе Как обманывают российских туристов в Европе 22 удивительных пляжа с белоснежным песком 22 удивительных пляжа с белоснежным песком
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аэробус экстренно посадили из-за стаканчика кофе
Аэробус экстренно посадили из-за стаканчика кофе
Российские туристы жалуются на услуги внутри страны
Российские туристы жалуются на услуги внутри страны
Турист за семь дней посетил семь чудес света
Турист за семь дней посетил семь чудес света
Минтранс одобрил «открытое небо» в Петербурге
Минтранс одобрил «открытое небо» в Петербурге
Россиянин скончался в турецком отеле
Россиянин скончался в турецком отеле
Видео
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
04:28
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
Новости путешествий
Турист обнаружил смартфон на себе
00:18
Турист обнаружил смартфон на себе
Новости путешествий
Падение туристов на пальмы попало на видео
00:27
Падение туристов на пальмы попало на видео
Новости путешествий
Выяснилось, почему россияне часто гибнут в Турции
02:21
Выяснилось, почему россияне часто гибнут в Турции
Новости путешествий
Города-призраки, от которых стоит держаться подальше
10:19
Города-призраки, от которых стоит держаться подальше
Новости путешествий
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
00:26
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
Новости путешествий
Какие странные строения появятся в мире уже скоро
06:31
Какие странные строения появятся в мире уже скоро
Новости путешествий
Исполинский лайнер засняли во Владивостоке
00:15
Исполинский лайнер засняли во Владивостоке
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть