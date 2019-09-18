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Какие авиакомпании мира больше других подходят пассажирам с детьми 

TURIZM.RU 2 часа назад
Какие авиакомпании подходят пассажирам с детьми
Фото: TURIZM.RU
Британский сайт для родителей Play Like Mum проанализировал 20 крупнейших авиакомпаний мира, чтобы назвать самую комфортную из них для перелетов с детьми. Для оценки были приняты в расчет такие факторы, как бесплатный выбор места, бесплатный провоз багажа, приоритетная посадка таких пассажиров, наличие детского питания на борту, развлечения в полете и другие.
Звания самой семейной авиакомпании второй год подряд удостоена Emirates. Базирующийся в Дубае перевозчик предлагает в некоторых аэропортах отдельные зоны регистрации для семей и бесплатный прокат колясок, а также предоставляет пассажирам с маленькими детьми дополнительные принадлежности, такие как подгузники, салфетки и нагруднички. Кроме того, юные пассажиры получают фирменные игрушки и могут во время перелета пользоваться разнообразным набором видео-развлечений. Эксперты высоко оценили удобство сидений и наличие детских люлек на борту. По остальным факторам Emirates также получила положительные оценки.
Практически схожий набор услуг предоставляет и катарская Qatar Airways, занявшая в итоге второе место. Тройку лидеров замыкают British Airways, которые год назад были на одну позицию выше. Британскую компанию в этом году подвело как раз удобство кресел. Данный фактор в предыдущем рейтинге не учитывался. В топ-10 авиакомпаний, которые заботятся о пассажирах с детьми, вошли Virgin Atlantic, Qantas, Singapore Airlines, Lufthansa, Etihad, KLM и Air-France. Аутсайдером списка оказалась британская компания Jet2. Пассажиры с детьми на ее рейсах могут рассчитывать только на детское меню и бесплатный провоз коляски. Интересно, как бы эксперты оценили сервис нашей «Победы».
Ранее Play Like Mum назвал европейские города, идеально подходящие для семейных поездок. В этот список попали Рим, Лиссабон, Мадрид, Санкт-Петербурга, Загреб, Прага, Лондон, Гданьск и Москва.
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Новости путешествий , Lufthansa , Air France , Emirates
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