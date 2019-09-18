Российские туристы жалуются на услуги внутри страны

Рост объемов туристических потоков внутри России привел к тому, что большинство звонков с жалобами за 2019 год в колл-центр ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" поступало от россиян, которые путешествовали по России, а не за рубежом, сообщил РИА Новости директор "Турпомощи" Александр Осауленко

"За счет того, что объем российских туристов на внутренних направлениях растет, в 2019 году практически 80% звонков в колл-центр ассоциации "Турпомощь" было именно от туристов, которые отдыхали или планировали отдыхать в России",

— сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что сегодня диапазон цен на туристические услуги в России сопоставим с зарубежными предложениями. Поэтому люди рассчитывают получить за свои деньги адекватный отдых и быть в этом плане настолько же защищенными, как туристы, выезжающие за рубеж.

"Многие вопросы не входят в компетенцию "Турпомощи", так как это объединение туроператоров в сфере выездного туризма, но название нашей ассоциации обязывает как-то реагировать. Мы не бросаем никого на произвол судьбы, кроме того, большинство туроператоров, которые работают на внутреннем рынке, являются членами "Турпомощи", поэтому проблемы в основном удавалось устранить",

— прокомментировал ситуацию Осауленко.

По словам руководителя "Турпомощи", практически все вопросы и жалобы, которые поступали в кол-центр были такими же, как у выездных туристов. Это несвоевременное размещение, задержки вылетов, несоответствие условий проживания или услуг и тому подобное.

"В большинстве случаев удавалось устранять все негативные составляющие. Хочу отметить, что туроператоры, которые дорожат своей репутацией, старались делать все достаточно оперативно. Исходя из того, что повторных звонков не поступало, мы делаем выводы, что проблемы были устранены",

— резюмировал он.