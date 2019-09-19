К чему приведут транспортные забастовки в Европе

В Европе продолжается череда забастовок на транспорте. К чему приведут сбои в работе

Накануне стало известно о планирующихся забастовках в аэропортах Амстердама, Лондона и Канарских островов. Теперь к воздушному транспорту присоединится железнодорожный. Об этом сообщает Latina.fr На 24 сентября намечена акция протеста работников французского железнодорожного оператора SNCF. Забастовка затронет столичный регион Иль-де-Франс и может стать причиной изменений в расписании и сбоев в движении поездов. Власти также предупреждают о резком увеличении в этот день количества пассажиров на других видах транспорта. Как сообщается, поводом для планируемой приостановки работы стало недовольство пенсионной реформой в стране.

Ранее стало известно о том, что на 18 сентября в аэропорту Схипхол в Амстердаме назначена забастовка сотрудников авиакомпании KLM. Четырехчасовая акция продлится до 17:00 по местному времени. Сегодня же на акцию протеста выйдут британские пилоты перевозчика Ryanair.

Серия забастовок продолжится 19,21,23,25,27 и 29 сентября. На 20, 22, 27 и 28 сентября также запланированы акции протеста экипажей перевозчика на Канарских островах в Испании.

Проблемы с железнодорожным транспортом сегодня возникли и в России. С самого утра на Ярославском направлении Московской железной дороги задерживаются поезда из Монино и Фрязино. По информации Центральной пригородной пассажирской компании, сбои графика вызваны «техническими причинами». Ранее стало известно о том, что 21 и 22 сентября изменится расписание некоторых электричек Ярославского направления Московской железной дороги из-за путевых работ на перегоне Пушкино — Софрино — Хотьково.