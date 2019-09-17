Россиянин скончался в турецком отеле

Россиянин умер в одном из турецких отелей, сообщил телеканал РБК со ссылкой на генконсульство России. ЧП произошло в Анталье.

«Смерть подтверждаем, произошла она несколько дней назад. В данный момент обстоятельства уточняются, проводятся все необходимые мероприятия», — сообщили дипломаты.

По данным местных СМИ, 65-летний Наиль Ибатулин скончался от сердечного приступа. Когда он будет доставлен на родину, не сообщается.

Накануне гражданин России, получивший травмы во время парасейлинга, скончался в больнице в Турции. Юношу и его мать из-за сильного порыва ветра отбросило на пальмы на берегу. Их доставили в госпиталь. Женщину вскоре выписали, а парень из-за травм скончался.