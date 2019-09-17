Минтранс одобрил «открытое небо» в Петербурге

Минтранс одобрил введение «открытого неба» в Санкт-Петербурге

Министерство транспорта РФ предлагает разрешить зарубежным лоукостерам в течение 5 лет летать из Санкт-Петербурга в третьи страны. Об этом 17 сентября сообщили федеральные СМИ со ссылкой на официального представителя вице-премьера Максима Акимова

В частности, ведомство предлагает предоставить так называемую «седьмую свободу», которая позволяет перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране регистрации перевозчика.

Напомним, по задумке руководства Пулково, выступившего с такой инициативой, это поможет в развитии туристического потенциала Санкт-Петербурга после введения электронных виз для региона в октябре этого года. Однако АЭВТ и ряд авиакомпаний высказались против. По их мнению, это нанесет дополнительный ущерб экономической деятельности отечественных перевозчиков, и так переживающих не лучшие времена.

По словам главного редактора портала aviaport Олега Пантелеева, эффективность этого решения будет зависеть от того, насколько удастся повысить привлекательность города в глазах европейских путешественников.