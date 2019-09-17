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Минтранс одобрил введение «открытого неба» в Санкт-Петербурге 

TourDom 4 часа назад
Минтранс одобрил «открытое небо» в Петербурге
Фото: TourDom
Министерство транспорта РФ предлагает разрешить зарубежным лоукостерам в течение 5 лет летать из Санкт-Петербурга в третьи страны. Об этом 17 сентября сообщили федеральные СМИ со ссылкой на официального представителя вице-премьера Максима Акимова.
В частности, ведомство предлагает предоставить так называемую «седьмую свободу», которая позволяет перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране регистрации перевозчика.
Напомним, по задумке руководства Пулково, выступившего с такой инициативой, это поможет в развитии туристического потенциала Санкт-Петербурга после введения электронных виз для региона в октябре этого года. Однако АЭВТ и ряд авиакомпаний высказались против. По их мнению, это нанесет дополнительный ущерб экономической деятельности отечественных перевозчиков, и так переживающих не лучшие времена.
По словам главного редактора портала aviaport Олега Пантелеева, эффективность этого решения будет зависеть от того, насколько удастся повысить привлекательность города в глазах европейских путешественников.
«Пока положительных прецедентов открытия режима открытого неба в России нет — ни Сочи, ни Владивосток, ни Калининград не привлекли европейских лоукостеров, хотя дефицита допусков для них никогда не было. Электронные визы — это очень долгожданное решение, но в октябре туристический сезон в Питере уже закончен, и погода стоит довольно неприятная. Поэтому, я думаю, для иностранцев его посещение в это время не будет приоритетом». — считает Пантелеев.
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Новости путешествий , Максим Акимов , Минтранс РФ
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