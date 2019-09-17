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Алтайский край привлекает все больше туристов 

Российская Газета 1 час назад
Алтайский край привлекает все больше туристов
Фото: Российская Газета
Алтай всегда привлекал первозданной природой, горными ландшафтами, чистейшим воздухом, уникальными реками и озерами, целебными травами и знаменитыми пантами марала. Но современный турист ценит не только природные красоты, но и хороший сервис, радушный прием. Поэтому в Алтайском крае активно развивают туристическую инфраструктуру, которая сегодня включает 316 коллективных средств размещения, 41 санаторно-курортное учреждение, 188 сельских гостевых домов, 170 турбаз.
— Мы уделяем особое внимание повышению качества туристических услуг, — подчеркивает начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. — В регионе каждый год открывают новые отели, гостиницы, базы отдыха, обновляют действующие инфраструктурные объекты, разрабатывают новые маршруты. Мы стараемся максимально расширить активный туристический сезон, привлекая гостей яркими, интересными событиями.
Многие события давно перешагнули границы региона и стали общероссийскими и даже международными
В событийном календаре Алтайского края — более 50 праздничных, деловых, гастрономических, памятных мероприятий. Летний сезон открывают праздником "Цветение маральника" в начале мая, когда в горах зацветает алтайская "сакура", а зимний стартует в декабре с "Алтайской зимовкой", посвященной прилету лебедей на незамерзающие озера края. Многие события давно перешагнули границы региона и стали общероссийскими и даже международными — Шукшинские дни на Алтае, литературный фестиваль Роберта Рождественского, Всероссийский фестиваль традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни", международный гастрономический фестиваль "Ах! Фест".
Едут на Алтай не только за яркими впечатлениями, но и укрепить силы, поправить здоровье. Недаром самые популярные места отдыха — это Белокуриха, которая уже восьмой год подряд признается лучшим курортом России, и соленое озеро Яровое, неизменно входящее в ТОП-5 высокого спроса у российских туристов на "озерный" отдых. Любят Алтай и спортсмены, которых здесь ждут высокие горы, заснеженные трассы, сплавы по бурным рекам и каналы для байдарок. В этом году Алтайский край стал центром проведения международного туристско-спортивного фестиваля "Большой Алтай. Great Altai. Россия-2019", приняв туристов и спортсменов из шести стран.
— Туристский бренд Алтайского края сегодня имеет высокую узнаваемость и инвестиционную привлекательность, — считает председатель Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич. — Мы будем и дальше его продвигать, чтобы активнее выходить на международный рынок туристских услуг.

Кстати

Поток туристов в Алтайский край за последние восемь лет вырос в два раза. Если в 2010 году регион посетило около миллиона человек, то в 2018 году он принял более 2,1 миллиона.
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Комментарии
Новости путешествий , Евгений Дешевых , Роберт Рождественский
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