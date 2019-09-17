На Северном полюсе собираются открыть отель-иглу, который примет первых туристов в 2020 году.
Займется этим финская туристическая компания класса люкс Luxury Action. Организатором проекта стал Янне Хонканен, который специализируется на арктических экскурсиях.
При этом, по данным СМИ, пять ночей на Северном полюсе обойдется туристам в 100 тысяч долларов.
Интересно, что экскурсии будут проводиться ежегодно в апреле и длиться 3-5 дней в зависимости от погодных условий и начинаться в Шпицбергене. В тур будет входить перелет на Северной полюс из Лапландии, услуги арктического гида, шеф-повара и менеджера лагеря.
Гости отеля смогут остановиться в одной из десяти отапливаемых стеклянных кабинок-иглу, откуда им может посчастливиться понаблюдать за северным сиянием.
"В течение дня путешественники смогут осмотреть ледник, познакомиться с коренными жителями полярных регионов и учёными Арктики, работающими поблизости, и, надеюсь, поймать тюленей, белых медведей, арктических птиц и других диких животных", — объяснил директор финской турфирмы.