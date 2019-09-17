Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туристы смогут пожить на Северном полюсе за 100 тысяч долларов 

Рамблер 4 часа назад
На Северном полюсе собираются открыть отель-иглу, который примет первых туристов в 2020 году.
Займется этим финская туристическая компания класса люкс Luxury Action. Организатором проекта стал Янне Хонканен, который специализируется на арктических экскурсиях.
При этом, по данным СМИ, пять ночей на Северном полюсе обойдется туристам в 100 тысяч долларов.
Интересно, что экскурсии будут проводиться ежегодно в апреле и длиться 3-5 дней в зависимости от погодных условий и начинаться в Шпицбергене. В тур будет входить перелет на Северной полюс из Лапландии, услуги арктического гида, шеф-повара и менеджера лагеря.
Гости отеля смогут остановиться в одной из десяти отапливаемых стеклянных кабинок-иглу, откуда им может посчастливиться понаблюдать за северным сиянием.
"В течение дня путешественники смогут осмотреть ледник, познакомиться с коренными жителями полярных регионов и учёными Арктики, работающими поблизости, и, надеюсь, поймать тюленей, белых медведей, арктических птиц и других диких животных", — объяснил директор финской турфирмы.
Комментарии4
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Алтайский край привлекает все больше туристов
Алтайский край привлекает все больше туристов
В каких странах мы чаще всего полнеем
В каких странах мы чаще всего полнеем1
Куда россиянам отправиться осенью кроме Турции
Куда россиянам отправиться осенью кроме Турции
Как собрать аптечку для путешествий
Как собрать аптечку для путешествий
Проезд в метро Германии подешевеет
Проезд в метро Германии подешевеет
Видео
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
04:28
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
Новости путешествий
Турист обнаружил смартфон на себе
00:18
Турист обнаружил смартфон на себе
Новости путешествий
Падение туристов на пальмы попало на видео
00:27
Падение туристов на пальмы попало на видео
Новости путешествий
Выяснилось, почему россияне часто гибнут в Турции
02:21
Выяснилось, почему россияне часто гибнут в Турции
Новости путешествий
Города-призраки, от которых стоит держаться подальше
10:19
Города-призраки, от которых стоит держаться подальше
Новости путешествий
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
00:26
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
Новости путешествий
Какие странные строения появятся в мире уже скоро
06:31
Какие странные строения появятся в мире уже скоро
Новости путешествий
Исполинский лайнер засняли во Владивостоке
00:15
Исполинский лайнер засняли во Владивостоке
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение