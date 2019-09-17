Туристы смогут пожить на Северном полюсе за 100 тысяч долларов

На Северном полюсе собираются открыть отель-иглу, который примет первых туристов в 2020 году.

Займется этим финская туристическая компания класса люкс Luxury Action. Организатором проекта стал Янне Хонканен, который специализируется на арктических экскурсиях.

При этом, по данным СМИ, пять ночей на Северном полюсе обойдется туристам в 100 тысяч долларов.

Интересно, что экскурсии будут проводиться ежегодно в апреле и длиться 3-5 дней в зависимости от погодных условий и начинаться в Шпицбергене. В тур будет входить перелет на Северной полюс из Лапландии, услуги арктического гида, шеф-повара и менеджера лагеря.

Гости отеля смогут остановиться в одной из десяти отапливаемых стеклянных кабинок-иглу, откуда им может посчастливиться понаблюдать за северным сиянием.