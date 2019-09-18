Аэробус экстренно посадили из-за стаканчика кофе

Аэробус А330, перевозивший пассажиров из Франкфурта, Германия, в Канкун, Мексика, в феврале этого года совершил вынужденную посадку в Ирландии. На тот момент причины инцидента были неизвестны, но теперь, по данным Sky News, составлен доклад по расследованию летных происшествий… Который говорит о том, что причиной всего этого стал пролитый кофе.

Согласно данному отчету, 49-летний капитан поставил стаканчик на столик, который совершенно не обеспечивал устойчивость предметов на нем, — и это несмотря на рекомендации ставить емкости с напитками в специальные держатели. Дело в том, что размер стаканчика не всегда совпадает с размерами держателя — кому-то может быть трудно потом взять свой кофе. К тому же, злополучный стаканчик был без крышечки, которая могла бы значительно уменьшить объем пролитого кофе.

Так или иначе, в итоге кофе оказался на приборной панели. Горячая жидкость повредила датчики и вызвала проблемы со связью; появился дым и запах гари, да и кофе оказался на коленях у пилота. Не было иного выхода, кроме как запрашивать вынужденную посадку.

Anews

Никто из 326 пассажиров и 11 членов экипажа не пострадал, однако сама вынужденная посадка может обойтись авиакомпании в десятки тысяч долларов.

После аварии авиакомпания обеспечивает наличие крышек для стаканчиков на всех рейсах и напоминает пилотам ставить эти самые стаканчики в держатели (и отдельно проверяет, совпадают ли их размеры).