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Аэробус экстренно посадили из-за стаканчика кофе 

Anews 49 минут назад
Аэробус экстренно посадили из-за стаканчика кофе
Фото: Anews
Аэробус А330, перевозивший пассажиров из Франкфурта, Германия, в Канкун, Мексика, в феврале этого года совершил вынужденную посадку в Ирландии. На тот момент причины инцидента были неизвестны, но теперь, по данным Sky News, составлен доклад по расследованию летных происшествий… Который говорит о том, что причиной всего этого стал пролитый кофе.
Согласно данному отчету, 49-летний капитан поставил стаканчик на столик, который совершенно не обеспечивал устойчивость предметов на нем, — и это несмотря на рекомендации ставить емкости с напитками в специальные держатели. Дело в том, что размер стаканчика не всегда совпадает с размерами держателя — кому-то может быть трудно потом взять свой кофе. К тому же, злополучный стаканчик был без крышечки, которая могла бы значительно уменьшить объем пролитого кофе.
Так или иначе, в итоге кофе оказался на приборной панели. Горячая жидкость повредила датчики и вызвала проблемы со связью; появился дым и запах гари, да и кофе оказался на коленях у пилота. Не было иного выхода, кроме как запрашивать вынужденную посадку.
Anews
Никто из 326 пассажиров и 11 членов экипажа не пострадал, однако сама вынужденная посадка может обойтись авиакомпании в десятки тысяч долларов.
После аварии авиакомпания обеспечивает наличие крышек для стаканчиков на всех рейсах и напоминает пилотам ставить эти самые стаканчики в держатели (и отдельно проверяет, совпадают ли их размеры).
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