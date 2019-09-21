Как пенсионерам путешествовать с комфортом

В нашей стране принято считать, что путешествия в дальние страны — удел молодых. Хотя на самом деле даже пенсионер может организовать себе увлекательную поездку и получить массу положительных эмоций. Главное знать, как сделать путешествие максимально комфортным, если возраст уже не позволяет ночевать в кресле аэропорта или в палатке под дождем.

Выбор направления

Выбирая место для отдыха, обязательно учитывайте его климатические особенности и погоду в определенный сезон. Вряд ли вам захочется отдыхать при невыносимой жаре Абу-Даби или мерзнуть в феврале в морозной Норвегии.

Билеты

Для людей, которым уже исполнилось 60 лет, на территории России есть определенные льготы. Главное следить за акциями и выгодными предложениями от авиакомпаний. Кроме того, для пенсионеров нередко появляются субсидированные билеты в Крым по привлекательным ценам. Но приобрести их можно только в кассах.

Аэропорт

За последние несколько десятилетий многие аэропорты превратились в отдельный мир, где можно поужинать, принять душ, поиграть в видеоигры, сходить в тренажерный зал, обновить гардероб и многое другое. Именно поэтому, отправляясь в новый для себя аэропорт, обязательно изучите его схему, а лучше распечатайте, чтобы не заблудиться.