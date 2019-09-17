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Туристы назвали самую большую проблему российских курортов 

Lenta.ru 2 часа назад
Названа самая большая проблема российских курортов
Фото: Lenta.ru
Самой большой проблемой курортов Крыма и Краснодарского края российские туристы считают плохую уборку в апартаментах. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru и поступивший в редакцию «Ленты.ру».
На оказание некачественной услуги в общей сложности пожаловались 36,5 процента отдыхавших на родине россиян. Чуть меньше — 25,2 процента — нашли самым неприятным во время отпуска отключение горячей воды и света. Помимо этого, среди самых распространенных факторов недовольства оказались несоответствие фотографий номеров реальности (22,4 процента), неверно указанные адрес отеля и расстояние до пляжа и магазинов (17,7 процента).
Также в список проблем вошли занятые номера, из которых еще не успели выселиться предыдущие постояльцы (за этот пункт проголосовали 6,7 процента опрошенных) и неадекватное поведение хозяина (2,8 процента). Последние отмечают, что в некоторых случаях встречавший гостей владелец апартаментов был груб, пьян или агрессивен.
Других туристов смутило наличие насекомых в помещении (2,8 процента) и отсутствие трансфера до места назначения из аэропорта или вокзала (2,5 процента).
В июле исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе объяснила проблемы в российской туриндустрии устаревшей концепцией отдыха. Ломидзе заявила, что причина почти полного отсутствия в России отелей All Inclusive («Все включено»), популярных, например, в Турции, объясняется устаревшей концепцией отдыха, оставшейся от времен СССР.
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Новости путешествий , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Lenta.ru
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