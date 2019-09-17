В каких странах мы чаще всего полнеем

К сожалению, из отпуска мы зачастую привозим не только приятные воспоминания, но и лишние килограммы. Одна из британский компаний, которая осуществляет доставку диетического питания, решила провести опрос среди 2 500 туристов и выяснила, в каких странах они чаще всего набирали вес.

США

Согласно опросу, Штаты отпускают туристов домой с +3,5 кг. Виной всему — большой соблазн на фастфуд и другую очень калорийную пищу, а еще — размер порций, который в два-три раза больше стандартной.

Франция и Карибское острова

Почетное второе место занимают Франция и Карибское острова — в среднем туристы прибавляют здесь до 3,2 кг. Любите круассаны, французский багет и сыр? Или морепродукты в кляре с различными соусами? Все хорошее — в меру, а мучное — по возможности в первой половине дня!

Италия и Греция

Третье место разделили Италия и Греция: отсюда в среднем можно увезти +3,1 кг. Виной всему — неумеренное потребление пасты, пиццы, лазаньи, сыров и вина. Нет ничего плохого, чтобы каждый день пробовать что-то новое из калорийных блюд. Другой вопрос — когда пицца заедается пастой и запивается большим количеством вина: в таком случае набор веса неизбежен. И постарайтесь есть в этих странах больше морепродуктов: здесь они очень вкусные и свежие, а белок, который получит ваш организм, будет способствовать похудению.

Курорты Турции и африканские страны

Туристы признались, что именно во время отдыха в Турции и странах Африки поправляются в среднем на два с половиной кг. «Шведский стол» с неограниченным количеством вкусной еды, малая подвижность, желание все время «валяться» на пляже, алкоголь, включенный в стоимость путевки: все это, разумеется, способствует быстрому набору веса.

Рекомендуем вам пересмотреть свой режим питания во время путешествия и не пускаться во все тяжкие. Будьте здоровы!