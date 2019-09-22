Болезнь застала накануне поездки: что делать

Обычно простуда появляется в самый неподходящий момент, и нередко это происходит накануне путешествия. Как же быть, если через неделю отпуск закончится, билеты уже куплены, а вы лежите с температурой и не в силах даже собрать чемодан?

Посетите врача

Если до вылета еще есть несколько дней, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Во-первых, он назначит вам лечение, во-вторых, диагностирует заболевание и скажет, можете ли вы переносить болезнь "на ногах". Если доктор разрешает вам путешествовать при условии, что вы будете лечиться, смело собирайте чемоданы. А вот если врач говорит, что поездка может негативно сказаться на здоровье, скорее всего, следует к нему прислушаться.

Вернуть деньги

Если вам все-таки пришлось остаться дома, лучшее, что вы можете сделать, — попытаться вернуть свои деньги. Отмените бронь отеля, сдайте билеты (даже невозвратные можно попытаться сдать, иногда их принимают). Помните, чем больше времени до отправления, тем большую сумму вы сможете получить назад. Кроме того, не забывайте, что при возврате билетов с вас потребуется справка, подтверждающая нетрудоспособность.

Страховка

Приобретая пакетный тур у туроператора, не скупитесь на страховку от невыезда. В случае форс-мажора благодаря ей вы сможете вернуть большую часть потраченных средств, ведь страховка покрывает все расходы, связанные с поездкой.