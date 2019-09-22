В каких странах можно сэкономить на жилье

В каких странах можно отдохнуть и сэкономить на жилье

Порой нам приходится копить на отпуск в течение всего года. А потом случается так, что половина бюджета уходит на одно лишь жилье. Однако следует помнить, что во многих странах снять квартиру или отель можно совсем недорого. А ведь такая неожиданная экономия наверняка сделает отпуск куда приятнее.

Литва

Заядлые путешественники обожают Вильнюс за то, что из него можно дешево улететь в другие города Европы. Однако мы бы советовали задержаться в Литве хотя бы дня на четыре, чтобы проникнуться местным колоритом и изучить каждый ее закоулок. Тем более, что жилье здесь вполне дешевое. К примеру, апартаменты в двух километрах от центра обойдутся всего в 1300 рублей за ночь.

Филиппины

Не зря наши соотечественники давным-давно облюбовали эти острова в Тихом океане. Природа здесь потрясающая, климат комфортный, а цены не перестают радовать в течение всей поездки. Снять на Филиппинах апартаменты или целый дом, если повезет, можно за 500 рублей в сутки. При этому у большинства высокие оценки и хорошие отзывы других туристов.

Индия

Большинство туристов, впервые посещающих Индию, первым делом отправляются в райское местечко под названием Гоа. Шикарный номер в отеле здесь обойдется не менее, чем в 5 тысяч рублей за ночь, а вот снять апартаменты с балконом можно гораздо дешевле — за 1200 рублей в сутки.