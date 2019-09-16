Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский турист умер в Турции после катания на аттракционе 

Lenta.ru 1 час назад
Российский турист умер в Турции
Фото: Globallookpress.com
Российский турист погиб в больнице турецкого города Анталья из-за травм, полученных после падения с парашютом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на генконсульство.
Отмечается, что юный турист пострадал во время занятий парасейлингом с матерью 14 сентября. Когда они парили с парашютом, начался сильный ветер, который отбросил их на пальмы. Туристы упали с 20-метровой высоты, после чего их госпитализировали в тяжелом состоянии.
Спустя пару дней после происшествия юноша скончался, а его мать выписали из больницы.
Как сообщают турецкие СМИ, владельца аттракциона, предоставившего туристам услуги, задержала полиция.
Последние новости
В Белоруссии возмутились идеей о конфедерации с Россией В Белоруссии возмутились идеей о конфедерации с Россией Сноуден предупредил об опасностях WhatsApp и Telegram Сноуден предупредил об опасностях WhatsApp и Telegram В ЛНР обострилась борьба за власть В ЛНР обострилась борьба за власть
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как справиться с джетлагом
Как справиться с джетлагом4
На Кипре туристы остались без пляжей
На Кипре туристы остались без пляжей
Иностранного туриста смыло волной в России
Иностранного туриста смыло волной в России
Люди на пляже, которые всех раздражают
Люди на пляже, которые всех раздражают7
Топ-10 мировых туристических центров
Топ-10 мировых туристических центров
Видео
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
04:28
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
Новости путешествий
Падение туристов на пальмы попало на видео
00:27
Падение туристов на пальмы попало на видео
Новости путешествий
Выяснилось, почему россияне часто гибнут в Турции
02:21
Выяснилось, почему россияне часто гибнут в Турции
Новости путешествий
Города-призраки, от которых стоит держаться подальше
10:19
Города-призраки, от которых стоит держаться подальше
Новости путешествий
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
00:26
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
Новости путешествий
Какие странные строения появятся в мире уже скоро
06:31
Какие странные строения появятся в мире уже скоро
Новости путешествий
Исполинский лайнер засняли во Владивостоке
00:15
Исполинский лайнер засняли во Владивостоке
Новости путешествий
Как обманывают туристов туристические агентства
05:54
Как обманывают туристов туристические агентства
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение