Российский турист умер в Турции после катания на аттракционе

Российский турист погиб в больнице турецкого города Анталья из-за травм, полученных после падения с парашютом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на генконсульство.

Отмечается, что юный турист пострадал во время занятий парасейлингом с матерью 14 сентября. Когда они парили с парашютом, начался сильный ветер, который отбросил их на пальмы. Туристы упали с 20-метровой высоты, после чего их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Спустя пару дней после происшествия юноша скончался, а его мать выписали из больницы.

Как сообщают турецкие СМИ, владельца аттракциона, предоставившего туристам услуги, задержала полиция.