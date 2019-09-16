Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как справиться с джетлагом 

Рамблер 2 часа назад
Возможность оказаться за полдня на другом конце мира — это прекрасно. Но есть и свои минусы: из-за резкой и кардинальной смены часовых поясов вы можете ощущать общее недомогание и ухудшение состояния здоровья. Усталость, бессонница, головная боль и потеря аппетита не могут не омрачить отдых. Публикуем несколько советов, которые помогут вам легче перенести джетлаг.
Перестройте свой режим дня за несколько дней до поездки
Если вы летите на восток, засыпайте на два часа раньше обычного. Если держите курс на запад, то ложитесь спать на два часа позже. Такая незначительная смена позволит вам перестроиться гораздо проще и быстрее по прибытии в новую страну.
Возьмите с собой препарат на основе мелатонина
Подойдет «Мелаксен». Пейте по 1-2 таблетки в день за сутки до перелета и в течение 2-3 дней после приезда в новую страну. Таблетка начинает действовать за 30-40 минут.
По прилете начинайте спать по местному времени
Если вы летели весь день и прилетаете туда, где он только начинается, приложите все усилия «продержаться до вечера»: не сидите в номере и больше гуляйте на свежем воздухе — чем больше времени вы проведете при естественном освещении, тем быстрее ваши биологические часы смогут перестроиться. Как только сядете в самолет, начните мыслить по новому часовому поясу и сразу переведите часы.
Во время полета и первые дни по прилете употребляйте легкую пищу
Исключите фастфуд и жирные блюда, ешьте больше злаковых и фруктов. Восстановить энергию поможет манговый сок, который содержит большое количество витаминов A, B, Cи D.
Не сидите весь полет на месте
Особенно если летите 10-12 часов. Поднятия согнутых в коленях ног и вращения руками улучшают циркуляцию крови, по прибытии вы не будете чувствовать себя разбитым.
Комментарии4
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кипре туристы остались без пляжей
На Кипре туристы остались без пляжей
Иностранного туриста смыло волной в России
Иностранного туриста смыло волной в России
Люди на пляже, которые всех раздражают
Люди на пляже, которые всех раздражают7
Топ-10 мировых туристических центров
Топ-10 мировых туристических центров
Самые нелепые жалобы туристов на отдых за границей
Самые нелепые жалобы туристов на отдых за границей3
Видео
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
04:28
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
Новости путешествий
Падение туристов на пальмы попало на видео
00:27
Падение туристов на пальмы попало на видео
Новости путешествий
Выяснилось, почему россияне часто гибнут в Турции
02:21
Выяснилось, почему россияне часто гибнут в Турции
Новости путешествий
Города-призраки, от которых стоит держаться подальше
10:19
Города-призраки, от которых стоит держаться подальше
Новости путешествий
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
00:26
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
Новости путешествий
Какие странные строения появятся в мире уже скоро
06:31
Какие странные строения появятся в мире уже скоро
Новости путешествий
Исполинский лайнер засняли во Владивостоке
00:15
Исполинский лайнер засняли во Владивостоке
Новости путешествий
Как обманывают туристов туристические агентства
05:54
Как обманывают туристов туристические агентства
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение