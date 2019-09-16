Как справиться с джетлагом

Возможность оказаться за полдня на другом конце мира — это прекрасно. Но есть и свои минусы: из-за резкой и кардинальной смены часовых поясов вы можете ощущать общее недомогание и ухудшение состояния здоровья. Усталость, бессонница, головная боль и потеря аппетита не могут не омрачить отдых. Публикуем несколько советов, которые помогут вам легче перенести джетлаг.

Перестройте свой режим дня за несколько дней до поездки

Если вы летите на восток, засыпайте на два часа раньше обычного. Если держите курс на запад, то ложитесь спать на два часа позже. Такая незначительная смена позволит вам перестроиться гораздо проще и быстрее по прибытии в новую страну.

Возьмите с собой препарат на основе мелатонина

Подойдет «Мелаксен». Пейте по 1-2 таблетки в день за сутки до перелета и в течение 2-3 дней после приезда в новую страну. Таблетка начинает действовать за 30-40 минут.

По прилете начинайте спать по местному времени

Если вы летели весь день и прилетаете туда, где он только начинается, приложите все усилия «продержаться до вечера»: не сидите в номере и больше гуляйте на свежем воздухе — чем больше времени вы проведете при естественном освещении, тем быстрее ваши биологические часы смогут перестроиться. Как только сядете в самолет, начните мыслить по новому часовому поясу и сразу переведите часы.

Во время полета и первые дни по прилете употребляйте легкую пищу

Исключите фастфуд и жирные блюда, ешьте больше злаковых и фруктов. Восстановить энергию поможет манговый сок, который содержит большое количество витаминов A, B, Cи D.

Не сидите весь полет на месте

Особенно если летите 10-12 часов. Поднятия согнутых в коленях ног и вращения руками улучшают циркуляцию крови, по прибытии вы не будете чувствовать себя разбитым.