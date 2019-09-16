Люди на пляже, которые всех раздражают

В любом общественном месте есть типы людей, которые всех раздражают. Однако больше негативных эмоций они вызывают на пляже, где легко нарушить личное пространство человека, а еще хочется расслабиться и отдохнуть.

Женщины, которые всех обсуждают

Это такой же типаж, как и всем известные "бабушки у подъезда", только те не выходят на пляж. Есть женщины постарше, которые любят посидеть на берегу и сунуться туда, где их не просят. Они обсудят фигуру каждой девушки в открытом купальнике, выпивающих мужчин и даже играющих детей. Как правило, это сопровождается негромкими выкриками в адрес отдыхающих.

Дети без одежды

Одно дело, когда совсем маленькие дети ходят по пляжу без купальника. Другой разговор о родителях, позволяющих своему ребенку от десяти лет ходить по пляжу без одежды. Такие индивидуумы тоже встречаются и бегают за своим чадом по всему пляжу, старательно опрокидывая разъяренным взглядом тех, кто косо на него посмотрит.

Любители музыки

Пляж — общественное место, и там отдыхают разные люди. Одни хотят повеселиться, а другие расслабиться. Больше всего раздражает молодежь, которая приходит со своими колонками. Некоторые люди не понимают, что у кого-то могут быть другие вкусы в музыке. В конце концов, если хочется расслабиться под музыку, существуют наушники.

Мусорщики

Из-за бума экологических проблем многие люди стали чистоплотнее, но не все. До сих пор существуют категории тех людей, которые не убирают за собой пустые бутылки, бычки, пустые упаковки от еды. И это при том, что через каждые 10 метров на пляже стоят урны.