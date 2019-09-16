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Россияне рассказали, с кем ругаются в отпуске 

Рамблер 3 часа назад
Россияне признались, что в поездках на отдых часто вступают в конфликты. Так, каждый десятый российский турист мужского пола сообщил, что стал участником конфликтной ситуации с представителями местного населения. Но чаще всего от неумения решать проблемы без споров и криков страдают родные — согласно статистике, собранной онлайн-сервисом для бронирования отелей Ostrovok.ru, ссорятся в путешествиях с близкими 22% женщин и 17% мужчин.
С персоналом отелей ругаются 8% российских туристов, а с другими постояльцами отелей — 5%. Кроме того, наши туристы конфликтуют с персоналом турфирм, таксистами, полицейскими и сотрудниками аэропортов.
Впрочем, агрессивно настроены меньше половины российских туристов. Из женщин не вступают в конфликты в отпуске 59%, а из мужчин — 54%.
Новости путешествий , Видео
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