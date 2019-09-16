Самые нелепые жалобы туристов на отдых за границей

Самые нелепые жалобы британских туристов на отдых за границей

Еще жив стереотип о британце, который вечно всем недоволен и забывает намазаться солнцезащитным кремом. Иногда британцам довольно сложно не совершить типичный для своего собрата огрех, когда они заходят в ближайший магазин и всерьез рассчитывают, что там говорят по-английски. И нечего пытаться изобразить греческий, говоря на том же английском с притворным греческим акцентом, это выглядит глуповато.

Канал в твиттере под названием Holiday Complaints — это великолепная коллекция самых идиотских жалоб британских туристов, которые они писали в адрес отелей, пока отдыхали за границей.

«Мы с моим женихом забронировали номер с двумя кроватями, но нам досталась одна двуспальная. Теперь я беременна». Ну конечно, это все кровать виновата.

«В Германии слишком много людей говорят только по-немецки». Негодяи просто.

«Бар был закрыт, и я не смог выпить свою пинту в аэропорту в семь утра». Даже представить трудно, как это можно не дать человеку выпить пива в семь утра в аэропорту.

«Мы поехали на сплав в каноэ, но были очень разочарованы, ведь нам никто не сказал, что на каноэ не будет туалета. Это было очень неудобно». Да ладно?

«Погода дома была такой же хорошей, как на отдыхе, пока нас не было». Как посмели вообще включить хорошую погоду в их отсутствие?!

«Мы поехали на горнолыжный курорт, но нас не предупредили, что нам действительно надо уметь кататься на лыжах». Какое жестокое упущение.

«В нашем кувшине с сангрией не было разнообразия фруктов». Ой, все, отпуск испорчен.

«Еда была такой дешевой, что к моменту возвращения домой я набрала три кило». Любой набор веса — вина отеля.

«Тут слишком много испанцев. Сотрудник на ресепшене говорит по-испански. Еда испанская. Слишком много иностранцев». Еще бы, в Испании-то.

«Там было всего по два полотенца на каждого. Одно для тела, другое для головы. Как, БЛИН, я вообще должна руки вытирать?» Аж трисет.

«Каждый день шел дождь. В буклете не было ничего сказано про дождь». Упустили самое главное.

«Когда мы приехали, нам дали бесплатные коктейли, но я не люблю «Секс на пляже»». Пей что дают.

«Апельсиновая фанта в Испании была более фантоподобной, чем фанта дома». Да ну?

«Мы вывесили полотенца на балкон, чтобы просушить их, а они просто замерзли». Это на горнолыжном курорте.

«На внутренней стороне двери висел знак «Не беспокоить». Я запутался и решил, что персонал отеля меня запер». Конечно, такая путаница.

«Хотя в буклете говорилось, что там полностью оснащенная кухня, в ящиках не было чайного ситечка». Британцам нужно всегда иметь чайное ситечко под рукой, иначе они погибнут.

«Мы сходили на пляж, а когда вернулись, все было в песке». Просто возмутительно!

«Туалетная бумага в номере отеля была не марки Andrex». Все, попа обиделась.

«Мы сели не на тот поезд в аэропорт и опоздали на рейс». Это все отель виноват.

«Было слишком жарко». Погода на море просто бесит!

«Вода из бассейна растворила мой солнцезащитный крем, он потек мне в глаза, и это было чертовски больно». Так раздражает, когда вода слишком мокрая!

«В нашем лондонском отеле не было вида на океан». Как и в других отелях Лондона.

«Из-за солнца мои волосы стали немного светлее. Мне больше нравился мой прежний цвет волос». Какое горе.

«Вода в Мексиканском заливе оказалась слишком соленая. Никто не сказал мне, что в воде будет соль. Это было омерзительно». Надо ставить таблички на берегу о том, что вода в море соленая.

«Люди хлопали в ладоши, когда самолет приземлился». Это кошмар же.

«В пляжном баре по всему полу был рассыпан песок». Удивительно!

«В ресторане было написано, что дети едят бесплатно, но с меня все равно взяли деньги за обед моей 19-летней дочери». Грабят среди бела дня.

«В поезде в Таиланде не было Йоркширского чая». Кошмар.