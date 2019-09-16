Россияне назвали «страны мечты» для путешествий

Россияне больше всего хотят путешествовать вовсе не в Турцию или Тунис, куда в реальности отправляются на отдых чаще всего. Самыми желанными странами для путешествий у российских туристов являются Италия и Франция. К такому выводу пришли эксперты из Аналитического центра НАФИ по результатам прошедшего в России опроса. Поехать в Италию и Францию захотели по 9% опрошенных. Турция наравне с США оказалась на втором месте — желание отдохнуть в этих странах выразили по 7% респондентов. На третьем месте среди желаемых направлений — Германия, Великобритания и Испания (по 4% респондентов).

Далее по степении привлекательности идут такие страны, как Япония, Индия, Китай, страны СНГ, Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, Египет и другие страны Ближнего Востока. По 2% из опрошенных захотели поехать в Чехию, Израиль, Грецию и скандинавские страны. При этом 10% опрошенных сообщили, что вообще не хотят путешествовать по зарубежью, а 1% — что мечтает поехать в любую страну, куда получится.

Чаще всех из россиян путешествуют москвичи, жители Санкт-Петербурга (по 15%) и Северо-Западного федерального округа (14%). В прошлом году за границу выезжало более 20% россиян. Чаще всего соотечественники ездили отдыхать в Турцию, Тунис, Грецию и на Кипр.