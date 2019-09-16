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Топ-10 мировых туристических центров 

Вести Экономика 3 часа назад
Топ-10 мировых туристических центров
Фото: Вести-экономика
Москва, 16 сентября — "Вести. Экономика". Эксперты опубликовали 19-ый ежегодный рейтинг мировых туристических центров в рамках саммита Fragrant Hills Tourism Summit, который проводится федерацией World Tourism Cities Federation.
В отчете «The 2019 Annual Report on Development of World Tourism Cities» эксперты составили рейтинг туристических городов по всему миру, а также шесть рейтингов по отдельно взятым параметрам, в которые вошли по 20 городов.
Ниже мы расскажем о городах, которые вошли в рейтинг крупнейших международных туристических центров мира.

10. Барселона

Вести-экономика
Барселона — место притяжения миллионов туристов.
Практически всю длинную береговую линию Барселоны занимают 8 пляжей общей длиной около 5 км (с востока на запад): Сан Себастьян, Барселонетта, Сан Мигель, Саморростро, Нова Икария, Богатель, Мар Белла, Левант. Пляжи имеют песчаное или гравийное покрытие.
Благодаря богатейшей истории города и региона, Барселона — рай для любителей архитектуры и искусства.
Десятки музеев, художественных галерей и невероятных достопримечательностей — Барселона не уступает по своей красоте и культурной значимости Парижу, Риму и другим европейским туристическим центрам.

9. Шанхай

Вести-экономика
Небоскребы, финансовые центры, западные рестораны и люди в деловых костюмах — так выглядит современный Шанхай.
Шанхай — это финансовый и торговый центр Китая. Большинство строящихся сегодня в Шанхае зданий представляют собой высотные жилые дома, различающиеся по высоте, цвету и дизайну.
Организации, ответственные за планирование развития города, сейчас всё больше внимания уделяют созданию зелёных зон и парков в рамках жилых комплексов для улучшения качества жизни шанхайцев, что вполне соответствует лозунгу Всемирной выставки Экспо 2010 Шанхай: «Лучший город — лучшая жизнь».

8. Сеул

Вести-экономика
Сеул — один из крупнейших промышленных и финансовых центров мира.
Большой популярностью пользуется развлекательный комплекс COEX, в котором сосредоточено огромное количество всевозможных закусочных и ресторанчиков, кинотеатров и магазинов, а также — большой подземный океанариум.
В соседнем районе Сонпхагу расположен парк развлечений Lotte World, который также является очень популярным местом в городе.

7. Гонконг

Вести-экономика
Более всего популярны среди туристов близлежащие острова: Лантау, где расположены бронзовый Большой Будда и выставочный центр AsiaWorld-Expo; Ламма, славящийся своими рыбными ресторанами и отсутствием автомобилей, а также Чеунг-Чау с его знаменитым фестивалем булочек и пещерой, где хранил награбленное знаменитый пират Чеунг По Цай. Ну и, конечно, известный курорт Макао.

6. Дубай

Вести-экономика
Дубай — крупнейший торговый, финансовый и туристический центр Ближнего Востока.
Строгие мусульманские законы диктуют свои правила для туристов: на улицах лучше не появляться в очень открытой одежде, нельзя употреблять спиртные напитки вне ресторанов, отелей и клубов, а во время священного для мусульман месяца Рамадан запрещено есть на улице до захода солнца.

5. Пекин

Вести-экономика
В Пекине сохранилось немало достопримечательностей, обладающих древней историей.
Наиболее известными из них являются Врата Небесного Спокойствия как сами по себе, так и как главный вход в Запретный Город, а также как часть ансамбля площади Тяньаньмэнь.
Среди других всемирно известных достопримечательностей участок Бадалин Великой китайской стены, Летний дворец и Храм Неба.

4. Париж

Вести-экономика
Исторический центр, образованный островом Сите и обоими берегами Сены, складывался на протяжении веков. Во второй половине XIX века претерпел коренную реконструкцию. В пригороде расположен дворцово-парковый ансамбль Версаль.
Париж — главный политический, экономический и культурный центр Франции.
В Париже насчитывается 173 музея, посвящённых всевозможной тематике, весьма различающихся по размеру, с экспонатами со всего мира.
Музеи подразделяются на национальные (Лувр и центр Жоржа Помпиду), музеи муниципалитета города Парижа (музей Карнавале) и частные коллекции (музей Жакмар-Андре).

3. Лондон

Вести-экономика
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесены: Тауэр, Вестминстерский дворец, Вестминстерское аббатство, церковь Святой Маргариты, ансамбль зданий в Гринвиче и королевские ботанические сады Кью. Большинство архитектурных памятников Лондона расположено в районе Вестминстера.
Несколько крупных коммерческих театров, специализирующихся на постановке мюзиклов, комедий и драм, находятся в районе Вест-Энд.
Из классических театров следует отметить Королевский национальный театр в районе Саут-Бэнк, новый театр «Глобус» и Театр при королевском дворе.

2. Токио

Вести-экономика
Токио — один из крупнейших городов мира и самый молодой среди основных японских городов.
Туристов привлекают обширная зеленая территория Императорского дворца, сад летней императорской резиденции Хамарикю, или сад ирисов у храма Мэйдзи, или парк Синдзюку в районе небоскребов из бетона и стекла.
Токио — город, где удивительным образом сочетаются старина и современность, фешенебельные районы и тихие узенькие улочки.

1. Нью-Йорк

Вести-экономика
Основные достопримечательности расположены на Манхэттене.
Среди них: исторические небоскрёбы (Эмпайр-стейт-билдинг, Крайслер-билдинг), Рокфеллеровский центр, Вулворт-билдинг, художественный Метрополитен-музей, Метрополитен-опера, Карнеги-холл, Музей Соломона Гуггенхайма (живопись), Американский музей естественной истории (скелеты динозавров и планетарий), отель «Плаза», отель «Уолдорф-Астория», отель «Челси», штаб-квартира ООН, Гарлем.
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Новости путешествий , Мигель , ООН , ЮНЕСКО
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