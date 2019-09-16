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Россияне выбрали желаемые страны для путешествий 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Россияне выбрали желаемые страны для путешествий
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Россияне чаще всего мечтают совершить путешествие в Италию или во Францию. К такому выводу пришли эксперты из Аналитического центра НАФИ, передает RT.
Отмечается, что посетить эти страны хотят по девять процентов соотечественников, а отправиться в Турцию или США — семь процентов опрошенных. Третьим по востребованности направлением оказалась Германия — в эту страну хотят отправиться четыре процента туристов.
Желаемыми для путешествий россияне также назвали Великобританию и Испанию (четыре процента). Чуть меньше респондентов предпочли бы отправиться в Японию, Индию, Китай, страны СНГ, Австралию, Новую Зеландию, Таиланд, а также в Египет и другие страны Ближнего Востока. По два процента россиян заявили об интересе к поездке в Чехию, Израиль, Грецию и скандинавские страны.
При этом почти каждый десятый опрошенный рассказал о нежелании выезжать заграницу, а каждый сотый признался, что мечтает посетить любую страну.
Аналитики выяснили, что за последний год за рубеж выехали более 20 процентов россиян. Чаще всего поездки заграницу позволяли себе жители Москвы и Санкт-Петербурга (по 15 процентов) и жители Северо-Западного федерального округа (14 процентов).
В июне стало известно, что Турция и Россия стали самыми популярными странами у российских туристов для отдыха летом 2019 года. Третье место в рейтинге занял Тунис, четвертое — Греция, а пятое — Кипр.
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