Россияне выбрали желаемые страны для путешествий

Россияне чаще всего мечтают совершить путешествие в Италию или во Францию. К такому выводу пришли эксперты из Аналитического центра НАФИ, передает RT.

Отмечается, что посетить эти страны хотят по девять процентов соотечественников, а отправиться в Турцию или США — семь процентов опрошенных. Третьим по востребованности направлением оказалась Германия — в эту страну хотят отправиться четыре процента туристов.

Желаемыми для путешествий россияне также назвали Великобританию и Испанию (четыре процента). Чуть меньше респондентов предпочли бы отправиться в Японию, Индию, Китай, страны СНГ, Австралию, Новую Зеландию, Таиланд, а также в Египет и другие страны Ближнего Востока. По два процента россиян заявили об интересе к поездке в Чехию, Израиль, Грецию и скандинавские страны.

При этом почти каждый десятый опрошенный рассказал о нежелании выезжать заграницу, а каждый сотый признался, что мечтает посетить любую страну.

Аналитики выяснили, что за последний год за рубеж выехали более 20 процентов россиян. Чаще всего поездки заграницу позволяли себе жители Москвы и Санкт-Петербурга (по 15 процентов) и жители Северо-Западного федерального округа (14 процентов).

В июне стало известно, что Турция и Россия стали самыми популярными странами у российских туристов для отдыха летом 2019 года. Третье место в рейтинге занял Тунис, четвертое — Греция, а пятое — Кипр.