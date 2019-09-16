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На Кипре туристы остались без пляжей 

TourDom + ещё 2 7 часов назад
На Кипре туристы остались без пляжей
Фото: TourDom
Десятки населенных пунктов оказались подтоплены в результате сильнейших ливней, обрушившихся на Кипр в воскресенье, 15 сентября. В частности, в эпицентре непогоды оказались сразу три популярных у российских туристов курорта.
Так, по сообщению местных информагентств, в Ларнаке прошел проливной ливень с градом. За несколько минут в городе выпало около 10 мм осадков: в части кварталов подтопило подвалы и первые этажи домов, были перекрыты дороги и наблюдались перебои с электричеством.
Мощные дожди накрыли и Пафос. Кроме того, на курорте наблюдался шквалистый ветер, под порывами которого обрушилось несколько деревьев.
В свою очередь, в Айя-Напе был замечен настоящий торнадо. В социальных сетях местные жители и туристы выкладывают видео с необычным природным явлением. На кадрах можно наблюдать огромную воронку, которая поднялась на сотни метров от земли. Тем не менее, несмотря на масштаб торнадо, информации о жертвах и разрушениях не поступало.
По данным gismeteo, сейчас в ряде районов острова еще продолжают идти дожди. Однако их интенсивность уже заметно снизилась. Синоптики обещают, что к середине недели на остров снова вернется солнечная погода без осадков.
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