На Кипре туристы остались без пляжей

Десятки населенных пунктов оказались подтоплены в результате сильнейших ливней, обрушившихся на Кипр в воскресенье, 15 сентября. В частности, в эпицентре непогоды оказались сразу три популярных у российских туристов курорта.

Так, по сообщению местных информагентств, в Ларнаке прошел проливной ливень с градом. За несколько минут в городе выпало около 10 мм осадков: в части кварталов подтопило подвалы и первые этажи домов, были перекрыты дороги и наблюдались перебои с электричеством.

Мощные дожди накрыли и Пафос. Кроме того, на курорте наблюдался шквалистый ветер, под порывами которого обрушилось несколько деревьев.

В свою очередь, в Айя-Напе был замечен настоящий торнадо. В социальных сетях местные жители и туристы выкладывают видео с необычным природным явлением. На кадрах можно наблюдать огромную воронку, которая поднялась на сотни метров от земли. Тем не менее, несмотря на масштаб торнадо, информации о жертвах и разрушениях не поступало.

По данным gismeteo, сейчас в ряде районов острова еще продолжают идти дожди. Однако их интенсивность уже заметно снизилась. Синоптики обещают, что к середине недели на остров снова вернется солнечная погода без осадков.