Иностранного туриста смыло волной в России

Иностранного туриста насмерть смыло волной в России

Турист из Латвии утонул на одном из российских курортов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что 49-летнего иностранца смыло волной в море с нижнего яруса прогулочного пирса в городе Зеленоградске Калининградской области. Он приехал в Россию с туристической группой из Латвии.

Сотрудники правоохранительных органов назначили судмедэкспертизу и выясняют подробности происшествия.

В мае туристка из Китая поскользнулась и утонула в Неве во время фотосессии. Инцидент произошел в центре Санкт-Петербурга. Женщину попытался спасти ее соотечественник, который бросился за ней в воду, однако сделать это ему не удалось. В результате мужчине самому потребовалась помощь спасателей, его госпитализировали.