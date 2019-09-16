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Иностранного туриста насмерть смыло волной в России 

Lenta.ru + ещё 11 6 часов назад
Иностранного туриста смыло волной в России
Фото: https://admin.news.rambler.ru/compose?id=42836382&context=cluster
Турист из Латвии утонул на одном из российских курортов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что 49-летнего иностранца смыло волной в море с нижнего яруса прогулочного пирса в городе Зеленоградске Калининградской области. Он приехал в Россию с туристической группой из Латвии.
Сотрудники правоохранительных органов назначили судмедэкспертизу и выясняют подробности происшествия.
В мае туристка из Китая поскользнулась и утонула в Неве во время фотосессии. Инцидент произошел в центре Санкт-Петербурга. Женщину попытался спасти ее соотечественник, который бросился за ней в воду, однако сделать это ему не удалось. В результате мужчине самому потребовалась помощь спасателей, его госпитализировали.
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Новости путешествий , МВД
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