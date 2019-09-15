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3 способа путешествовать дешевле 

SM News 4 часа назад
3 способа путешествовать дешевле
Фото: SM News
Сезон отпусков завершён, люди заполнили офисы. Кому-то повезло отдохнуть и с новыми силами вернуться к новым проектам, а кто-то не успел. Каждый человек рано или поздно сталкивается с тем, что уехать на отдых оказывается не так-то просто. А если быть точнее — совсем не дёшево.
Мы приготовили для вас способы путешествовать дешевле.

В Европу — на 70% дешевле

Поездка в Европу может быть доступной. Самый дешёвый вариант добраться до Вильнюса — «Нестеровский поезд». Если взять билет до Нестерова и выйти в Вильнюсе, поездка обойдётся около 1600-1700 рублей. Ведь дёшево для Европы, согласитесь? Даже если вам не нужно в Литву, это отличный способ добраться до любой точки на самолете. Ницца, Мюнхен, Милан, Вена — любой город к вашим услугам. Остаётся только выбрать место назначения и готовиться к интереснейшему путешествию.

Авиабилеты по акции

Есть специальные сервисы, которые подбирают все возможные варианты для вашей поездки. На просторах интернета можно найти огромное количество специализирующихся на этом сайтов. Например, на сайте Kayak можно найти авиабилеты, забронировать отель и даже арендовать автомобиль. Фишка сервиса состоит в том, что вы можете подписаться на обновление по ценам. Kayak будет оповещать вас о всех возможных вариантах. Это отличная возможность «урвать» дешевые билеты по скидке. Здесь главное взять себе за правило — каждый день проверять почту. Вдруг, именно в эту секунду вам пришлют то самое заветное письмо.

Горящие путевки

Улететь недорого поможет skyscanner — сервис по поиску дешёвых авиабилетов. Также можно воспользоваться любым сайтом, который специализируется на той же тематике. Сервис самостоятельно подберёт для вас нужный билет. Главное — укажите направление. Единственное, что может вам потребоваться, — как можно быстрее собрать чемодан и отправиться в путь. Всё остальное решит выбранный сайт.
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