Россияне с парашютом упали на пальмы в Турции

Российские туристы с парашютом упали на пальмы в Турции

Два туриста из России пострадали в результате несчастного случая во время парасейлинга в турецком городе Анталья. Об этом сообщает в Facebook генеральное консульство РФ в Анталье.

Инцидент произошел 14 сентября около 17:30 в районе Коньяалты. Канат, который соединял парашют с катером, оборвался, а сильный порыв ветра отбросил россиян на пальмовые деревья, которые росли на берегу. В результате они получили различные травмы.

Пострадавших госпитализировали в медучреждения Антальи. Состояние одного из них остается крайне тяжелым. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

Парасейлинг — вид отдыха, при котором человек поднимается в воздух на специальном парашюте, который прикреплен к движущемуся транспортному средству при помощи длинного троса. Как правило, для буксировки используют катер, водный мотоцикл, снегоход или квадроцикл.

Ранее сообщалось, что туристы, занимавшиеся парасейлингом в Болгарии, сняли на видео момент падения в воду, у поверхности которой в этот момент находились сотни медуз.