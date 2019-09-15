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Российские туристы с парашютом упали на пальмы в Турции 

Lenta.ru + ещё 12 2 часа назад
Россияне с парашютом упали на пальмы в Турции
Фото: Lenta.ru
Два туриста из России пострадали в результате несчастного случая во время парасейлинга в турецком городе Анталья. Об этом сообщает в Facebook генеральное консульство РФ в Анталье.
Инцидент произошел 14 сентября около 17:30 в районе Коньяалты. Канат, который соединял парашют с катером, оборвался, а сильный порыв ветра отбросил россиян на пальмовые деревья, которые росли на берегу. В результате они получили различные травмы.
Пострадавших госпитализировали в медучреждения Антальи. Состояние одного из них остается крайне тяжелым. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.
Парасейлинг — вид отдыха, при котором человек поднимается в воздух на специальном парашюте, который прикреплен к движущемуся транспортному средству при помощи длинного троса. Как правило, для буксировки используют катер, водный мотоцикл, снегоход или квадроцикл.
Ранее сообщалось, что туристы, занимавшиеся парасейлингом в Болгарии, сняли на видео момент падения в воду, у поверхности которой в этот момент находились сотни медуз.
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