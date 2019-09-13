Пассажир закинул голые ноги на столик и всех довел

Пассажир закинул голые ноги на столик в самолете и вызвал омерзение попутчиков

Авиапассажир закинул голые ноги на откидной столик во время полета и вывел из себя соседей и пользователей соцсетей. Фотографию происходящего опубликовали в Instagram-аккаунте @passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки попутчиков в самолетах.

На снимке видно, как неизвестный мужчина в шортах сидит у окна и держится рукой за пальцы голой ступни, опирающейся на столик. «Сэр, ну вы серьезно?» — подписал фото его автор.

Подписчики сообщества выразили свое отвращение в комментариях под постом. «Объясните мне, что с людьми не так?» — негодовал один из них. «Хотел бы я, чтобы как только чья-то нога касалась столика, на этого человека падал луч прожектора» — шутил другой. «Зачем я листал Instagram во время еды! Ужин окончен», — сетовал третий. «Давайте публично стыдить таких людей», — предложила четвертая подписчица аккаунта.

Фотография собрала три тысячи просмотров.

Ранее в сентябре на этой же странице появился видеоролик, на котором одна из пассажирок самолета принялась делать педикюр прямо во время перелета.