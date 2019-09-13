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Пассажир закинул голые ноги на столик в самолете и вызвал омерзение попутчиков 

Lenta.ru 22 минуты назад
Пассажир закинул голые ноги на столик и всех довел
Фото: @passengershaming
Авиапассажир закинул голые ноги на откидной столик во время полета и вывел из себя соседей и пользователей соцсетей. Фотографию происходящего опубликовали в Instagram-аккаунте @passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки попутчиков в самолетах.
На снимке видно, как неизвестный мужчина в шортах сидит у окна и держится рукой за пальцы голой ступни, опирающейся на столик. «Сэр, ну вы серьезно?» — подписал фото его автор.
Подписчики сообщества выразили свое отвращение в комментариях под постом. «Объясните мне, что с людьми не так?» — негодовал один из них. «Хотел бы я, чтобы как только чья-то нога касалась столика, на этого человека падал луч прожектора» — шутил другой. «Зачем я листал Instagram во время еды! Ужин окончен», — сетовал третий. «Давайте публично стыдить таких людей», — предложила четвертая подписчица аккаунта.
Фотография собрала три тысячи просмотров.
Ранее в сентябре на этой же странице появился видеоролик, на котором одна из пассажирок самолета принялась делать педикюр прямо во время перелета.
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