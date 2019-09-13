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Иностранцы стали чаще приезжать в Россию 

Lenta.ru 1 час назад
Иностранцы стали чаще приезжать в Россию
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Biletix, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Согласно данным сервиса, с января по август 2019 года туристы из других стран в сумме забронировали на четыре процента больше авиабилетов, чем в аналогичный период предыдущего года.
Самый большой рост туристического трафика зафиксирован на следующих направлениях: Прага — Москва (рост на 112, 5 процента), Прага — Санкт-Петербург (на 61,9 процента), Лондон — Москва (на 57,1 процента), Ницца — Москва (20, 1 процента) и Рига — Москва (16,6 процента).
Лидером туристического потока из-за границы стала Москва, на которую пришлось 50 процентов всех зарубежных бронирований. За ней последовали Санкт-Петербург (12 процентов от общего потока) и Владивосток (два процента).
Самыми бюджетными направлениями для прилета в Россию оказались Бургас — Москва (средняя цена 9018 рублей), Бургас — Санкт-Петербург (10 315 рублей), а также перелеты в Москву из Салоники (10 748 рублей), Праги (11 991 рублей) и Стамбула (12 482 рубля).
С 1 января 2021 года на всей территории Российской Федерации должна заработать электронная визовая система, которая облегчит въезд в страну для иностранцев. Введение электронных виз способно сделать из России государство с самым лояльным визовым режимом среди развитых стран.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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