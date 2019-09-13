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Правила полета с ребенком 

Рамблер 1 час назад
Путешествие с детьми, как правило, становится настоящим испытанием. Мы рекомендуем вам продумать вам все нюансы до того, как вы окажетесь на борту самолета наедине с кричащим ребенком и недовольными пассажирами.
Возьмите с собой новые игрушки
Перед поездкой приобретите несколько новых игрушек, которые могли бы занять вашего ребенка на время полета. Развивающие игры, книжка, iPadс интересными приложениями, новая кукла или машинка — подумайте, что из этого больше всего подходит вашим детям.
Выбирайте вечерние рейсы
В 10-11 вечера — самое оптимальное. Вероятнее всего, ребенок переутомится за день и после взлета захочет спать. Только не выбирайте совсем ночные: рискуете тем, что ребенок наоборот перевозбудится и будет капризничать весь полет.
Не забудьте запасную одежду
Есть вероятность того, что во время полета ваш малыш испачкается во время еды. Лучше заранее подготовиться к тому, что его придется переодевать.
Капли для носа и леденцы — ваши лучшие друзья
Прямо перед полетом закапайте ребенку в нос сосудосуживающие капли. Детский организм сложнее всего переносит перепады давления. Сосательно-глотательные движения помогают справиться с дискомфортом: выручат леденцы, жвачка или бутылочка, если вы путешествуете с крохой.
Заранее узнайте у авиакомпании, какие услуги они предоставляют для пассажиров с детьми
Как правило, это бесплатный заказ специального детского питания, люлька (ее надо забронировать не позже, чем за 36 часов до рейса) и приоритетная посадка. В целом, регистрацию и выбор места лучше осуществить заранее онлайн, чтобы не оказаться в хвосте самолета и как можно быстрее покинуть борт по прилету.
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