Правила полета с ребенком

Путешествие с детьми, как правило, становится настоящим испытанием. Мы рекомендуем вам продумать вам все нюансы до того, как вы окажетесь на борту самолета наедине с кричащим ребенком и недовольными пассажирами.

Возьмите с собой новые игрушки

Перед поездкой приобретите несколько новых игрушек, которые могли бы занять вашего ребенка на время полета. Развивающие игры, книжка, iPadс интересными приложениями, новая кукла или машинка — подумайте, что из этого больше всего подходит вашим детям.

Выбирайте вечерние рейсы

В 10-11 вечера — самое оптимальное. Вероятнее всего, ребенок переутомится за день и после взлета захочет спать. Только не выбирайте совсем ночные: рискуете тем, что ребенок наоборот перевозбудится и будет капризничать весь полет.

Не забудьте запасную одежду

Есть вероятность того, что во время полета ваш малыш испачкается во время еды. Лучше заранее подготовиться к тому, что его придется переодевать.

Капли для носа и леденцы — ваши лучшие друзья

Прямо перед полетом закапайте ребенку в нос сосудосуживающие капли. Детский организм сложнее всего переносит перепады давления. Сосательно-глотательные движения помогают справиться с дискомфортом: выручат леденцы, жвачка или бутылочка, если вы путешествуете с крохой.

Заранее узнайте у авиакомпании, какие услуги они предоставляют для пассажиров с детьми

Как правило, это бесплатный заказ специального детского питания, люлька (ее надо забронировать не позже, чем за 36 часов до рейса) и приоритетная посадка. В целом, регистрацию и выбор места лучше осуществить заранее онлайн, чтобы не оказаться в хвосте самолета и как можно быстрее покинуть борт по прилету.