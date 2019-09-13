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Плохая примета: что не стоит везти из сувениров 

Рамблер 1 час назад
Уезжая домой, мы всегда стараемся прихватить кусочек «отпуска» с собой и удивить близких и друзей необычным подарком. Магнитики, открытки, кружки, расписные тарелки — это самые распространенные и безобидные сувениры. А что все-таки не стоит забирать с собой?
Ракушка
Эзотерики говорят: чем дольше вы храните такой сувенир дома, тем стремительнее теряете силы. Апатия, опустившиеся руки и полное нежелание что-либо делать не всегда связаны с тоской по прошедшему отпуску и серостью рабочих будней: возможно ваша энергия действительно утекает вместе с морским течением, которое принесло ракушку.
Монетки
В древности верили, что некоторые старинные монетки программируют своего владельца на финансовые потери. Считается, что такая энергетика может передастся и вам.
Куклы с человеческими лицами
В прошлом такие куклы использовались для колдовства и черной магии. Перед покупкой подумайте дважды, нужен ли вам такой сувенир дома.
Антикварные музыкальные инструменты на местных рынках
Старинные инструменты часто изготавливались из частей тела человека и были предназначены для специальных шаманских ритуалов. Эзотерики уверены, что такой сувенир может сулить беду.
Шкуры животных
Если верить народным обычаям, в животных переселяются души святых. Приобретая такой подарок, вы будто бы становитесь свидетелем убийства зверька. Ни о какой положительной энергетики не может быть и речи.
Фигурки языческих богов, идолов и гробницы
Все они символизируют потусторонний мир. Есть поверье, что в них вселяются души усопших и находят здесь свое успокоение. Нужен ли такой житель дома — решать вам!
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