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Эксперты отрицают существенный рост цен на авиабилеты 

Рамблер 2 часа назад
За 2019 год в сравнении с прошлым годом цены на авиабилеты подорожали лишь на 1,35%, — к такому выводу пришли эксперты популярного сервиса по бронированию авиабилетов. Они проанализировали билеты, которые приобретали россияне за указанный период, с вылетом из России по маршруту туда-обратно на одного взрослого в "экономе". Средняя цена билета составила около 14,5 тысяч рублей.
Кроме того, ранее другие агрегаторы установили, что цены на перелеты снижаются, и уже в октябре стоимость билетов на внутренние рейсы будет на 15-34% ниже, чем в августе, а на билеты за рубеж на 3-15%. В основном цены становятся ниже на перелеты в Томск, Санкт-Петербург, Челябинск и Петрозаводск. Что касается путешествий за рубеж, то теперь улететь дешевле можно в Словакию, Марокко, на Мальту, в США, Нидерланды и Грецию.
Напомним, в начале сентября в Минтрансе заявили, что авиабилеты в первом полугодии подорожали на 7%. А по расчетам Росстата средняя стоимость билетов и вовсе выросла на 24%. Однако в ФАС тут же опровергли эти данные.
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Новости путешествий , Видео , Росстат , Минтранс РФ , ФАС
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