Эксперты отрицают существенный рост цен на авиабилеты

За 2019 год в сравнении с прошлым годом цены на авиабилеты подорожали лишь на 1,35%, — к такому выводу пришли эксперты популярного сервиса по бронированию авиабилетов. Они проанализировали билеты, которые приобретали россияне за указанный период, с вылетом из России по маршруту туда-обратно на одного взрослого в "экономе". Средняя цена билета составила около 14,5 тысяч рублей.

Кроме того, ранее другие агрегаторы установили, что цены на перелеты снижаются, и уже в октябре стоимость билетов на внутренние рейсы будет на 15-34% ниже, чем в августе, а на билеты за рубеж на 3-15%. В основном цены становятся ниже на перелеты в Томск, Санкт-Петербург, Челябинск и Петрозаводск. Что касается путешествий за рубеж, то теперь улететь дешевле можно в Словакию, Марокко, на Мальту, в США, Нидерланды и Грецию.