Что посмотреть в Катаре

1. Рынок Сук-Вакиф

Красивейший традиционный арабский базар. Здесь туристы могут приобрести и увидеть интересные товары и животных: экзотические птицы, созданные руками мастеров ковры, восточные украшения, разнообразные специи, аутентичная одежда и мебель, а также приятные сувениры. Дополнительный колорит месту придает конная полиция, патрулирующая улочки в арафатках и кафтанах. Помимо этого, путешественники могут отдохнуть в одном из близ стоящих ресторанов, где можно угоститься местной кухней или покурить кальян.

2. Этнографическая деревня «Катара» (Доха)

Для приобщения туристов к истории и культурному наследую страны при содействии эмира Хамада бен Халифа Аль Тани была создана целая этнографическая деревня. Эта достопримечательность включена во все туристические маршруты. На территории деревни находятся выставочные галереи, театры, торговые лавочки с местным жемчугом, а также благоустроенный пляж.

3. Музей исламского искусства

Представляет собой выдающийся образец современной архитектуры, который идеально вписывается в урбанистический пейзаж столицы. Музей расположен в Дохе и имеет коллекцию около 10 тысяч экспонатов, в их числе древние рукописи Корана, современные творения исламских художников, редкие книги. Здание музея было построено в 2007 году американским архитектором Виньоли.

4. Город Доха

Столица и главный населенный пункт Катара. Здесь проживает 50% жителей страны. В XIX веке город был одним из важнейших портов Британской империи. После открытия нефтяных и газовых месторождений Доха превратился в богатый и современный мегаполис с парками, небоскребами, торговыми центрами, престижными отелями и ухоженными набережными.

5. «Жемчужина Катара»

На красивейшем искусственном острове расположен новый туристический район города. Здесь можно прогуляться вдоль оживленной набережной или посетить многочисленные рестораны и магазины. Здания района выполнены в венецианском и испанском стиле, что делает место еще колоритнее. Помимо этого, в «Жемчужине Катара» расположены одни из лучших отелей города.