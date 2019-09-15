Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что будет, если оставить чаевые в Японии 

Рамблер 2 часа назад
Что будет, если оставить чаевые в Японии
Фото: depositphotos
Если в Стране Восходящего Солнца, посетив ресторан, вы захотите отблагодарить услужливого официанта щедрыми чаевыми, приготовьтесь к тому, что вас просто не поймут.
Дело в том, что в Японии не принято оставлять чаевые: здесь платят ровно такую сумму, которая указана в чеке. Касается это не только ресторанов, но и других отраслей.
Японцы считают, что, желая оставить продавцу (официанту и т.п.) лишние деньги, человек обесценивает таким образом оказываемую ему услугу. Подобный поступок может сильно оскорбить японца и он обязательно вернет деньги обратно.
Фиксированная же цена, по мнению жителей Японии, подразумевает, что клиент остается на равных с продавцом, который предоставляет ему услугу.
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы способы привыкнуть к смене часовых поясов
Названы способы привыкнуть к смене часовых поясов
Чем можно заразиться на пляже
Чем можно заразиться на пляже2
Россияне с парашютом упали на пальмы в Турции
Россияне с парашютом упали на пальмы в Турции
3 способа путешествовать дешевле
3 способа путешествовать дешевле
Самые красивые спасательницы
Самые красивые спасательницы16
Видео
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
09:54
Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд
Новости путешествий
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
04:28
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
Новости путешествий
Выяснилось, почему россияне часто гибнут в Турции
02:21
Выяснилось, почему россияне часто гибнут в Турции
Новости путешествий
Города-призраки, от которых стоит держаться подальше
10:19
Города-призраки, от которых стоит держаться подальше
Новости путешествий
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
00:26
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
Новости путешествий
Какие странные строения появятся в мире уже скоро
06:31
Какие странные строения появятся в мире уже скоро
Новости путешествий
Исполинский лайнер засняли во Владивостоке
00:15
Исполинский лайнер засняли во Владивостоке
Новости путешествий
Как обманывают туристов туристические агентства
05:54
Как обманывают туристов туристические агентства
Новости путешествий
Заброшенные места, куда никто не может попасть
10:03
Заброшенные места, куда никто не может попасть
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение