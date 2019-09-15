Что будет, если оставить чаевые в Японии

Если в Стране Восходящего Солнца, посетив ресторан, вы захотите отблагодарить услужливого официанта щедрыми чаевыми, приготовьтесь к тому, что вас просто не поймут.

Дело в том, что в Японии не принято оставлять чаевые: здесь платят ровно такую сумму, которая указана в чеке. Касается это не только ресторанов, но и других отраслей.

Японцы считают, что, желая оставить продавцу (официанту и т.п.) лишние деньги, человек обесценивает таким образом оказываемую ему услугу. Подобный поступок может сильно оскорбить японца и он обязательно вернет деньги обратно.

Фиксированная же цена, по мнению жителей Японии, подразумевает, что клиент остается на равных с продавцом, который предоставляет ему услугу.