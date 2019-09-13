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Пилот перенервничал и вышел из кабины во время посадки 

Рамблер 36 минут назад
Пилот перенервничал и вышел из кабины самолета
Фото: depositphotos.com
Во время посадки самолета в Шотландии второй пилот компании EasyJet запаниковал и покинул кабину воздушного судна.
Инцидент произошел во время перелета из Пальмы в Глазго. Когда самолет пошел на снижение, второй пилот испытал паническую атаку и вышел из кабины самолета, заставив командира корабля самостоятельно совершать посадку. На борту лайнера находилось 148 человек.
В конце концов, опытный 50-летний пилот справился с посадкой, вооружившись помощью диспетчерской службы. Позже он рассказал, что напарник выглядел раздраженным и подавленным в течение всего полета.
Когда самолет оказался на земле, второму пилоту немедленно оказали медицинскую помощь. Придя в себя, он рассказал, что перенервничал из-за сильного ветра и захода на второй круг. До этого дня ему не приходилось сталкиваться с подобным.
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Новости путешествий , Easyjet
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