Самый короткий в мире перелет занимает 57 секунд

Прямо сейчас примерно 10 000 самолетов находятся в воздухе. Они перевозят свыше миллиона пассажиров во всех уголках земного шара. Большинство этих людей выбрали такой способ передвижения, чтобы преодолеть большое расстояние в кратчайший срок. Ведь для этого же и придумали самолеты, верно? Зачем же кому-то понадобился самый короткий коммерческий перелет, длиной всего 2,7 десятых километра? Это самый быстрый способ добраться с острова Уэстрей на остров Папа-Уэстрей. Время в пути составит всего-то 57 секунд! Но это рекордное время, в которое укладывается борт при попутном ветре. Если его нет, то вам придется провести в пути аж 2 минуты, включая движение по земле.

О других необычных коммерческих рейсах смотрите в этом видео.