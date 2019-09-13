В каких аэропортах Европы нужно подготовиться к задержкам

В каких аэропортах Европы нужно заранее подготовиться к задержкам рейсов

Организация по защите прав авиапассажиров AirHelp изучила статистику европейских и американских аэропортов и назвала рекордсменов по числу задержанных рейсов. В ходе исследования, проведенного в июне-июле 2019 года, выяснилось — чаще всего задержки рейсов происходили в аэропорту Миконоса. Он по праву получил звание самой неудачной для вылетающих воздушной гаванью в Европе. Наряду с ним проблемы испытывали путешественники в аэропортах Понта-Делгады и Лажеши в Португалии, Санторини, Афин и Лиссабона. Пунктуальностью также не отличались итальянские авиагавани в Мальпенсе и Венеции, а также в словенской Любляне.

Вывод прост: больше всего задержек происходит в аэропортах наиболее популярных туристических направлений. Поэтому вполне вероятно, что они — прямое следствие большого трафика в разгар сезона.

Специалисты также дали несколько советов тем пассажирам, чьи рейсы задерживаются. Для тех, кто вылетает из европейского аэропорта с задержкой, отменой или отказом в посадке более чем на три часа, есть вероятность получения компенсации размером до 700 долларов. Сумма причитающейся компенсации рассчитывается исходя из длины маршрута. Требовать выплату пострадавшие от задержки вылета пассажиры могут в течение трех лет после даты, указанной в билете.