Пассажирка смешала водку и таблетки и устроила дебош

Пассажирка самолета смешала водку с таблетками и не признала родную страну

Пьяная пассажирка авиакомпании Ryanair устроила дебош на борту самолета и была арестована после посадки в ирландском аэропорту. Об этом сообщает Independent.

38-летняя жительница города Лимерик Сиара Брэдшоу путешествовала из Аликанте, Испания, в Эннис, Ирландия. Перед полетом она приняла «гремучую смесь» из водки, ликера и ксанакса (препарат, подавляющий тревогу и использующийся для лечения панических расстройств), поскольку страдала от аэрофобии.

После этого, по словам членов экипажа, женщина начала вести себя невменяемо, что ставило под угрозу безопасность других пассажиров самолета. Когда авиалайнер приземлился в аэропорту Шаннон, туристку арестовала полиция.

Брэдшоу предъявили обвинение в пьянстве и оскорблении персонала воздушного судна. Женщина признала вину и в свое оправдание сказала, что была слишком пьяна и ничего не помнит. Когда самолет приземлился в Ирландии, она думала, что все еще находится в Испании.

Суд оштрафовал ирландку на 447 фунтов стерлингов.

Ранее в сентябре самолет австралийской авиакомпании Qantas, следовавший из Сиднея в Канберру, развернулся на полпути из-за повздоривших на борту пассажиров. Они начали ссориться из-за того, что один из них отказался отключать мобильный телефон по просьбе второго. После этого сделавший замечание мужчина выхватил гаджет упрямого туриста, и между ними завязалась драка.