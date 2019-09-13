Горы зовут: самые частые ошибки туристов

Крым стремится стать всесезонным курортом. Получается пока не очень, но полуострову есть что предложить. Главная фишка осеннего Крыма — горы. Небольшие: самая серьезная вершина заканчивается на той высоте, где Кавказ только начинается. С первого взгляда простые — ни ледников, ни риска горной болезни. На эти приманки попадаются многие.

Предстоящие выходные можно назвать идеальными для походов в горы — будет еще тепло, но на море ожидается шторм. Какие ошибки и глупости туристов в Крымских горах могут закончиться вызовом спасателей, разбирался корреспондент РИА Новости Крым.

Ошибка первая. Бродилки "в трех соснах"

По признанию крымских спасателей, плохая ориентация на местности и незнание маршрута — самая распространенная ошибка. Львиная доля "осенних" вызовов — от "потеряшек". Понятно, что люди, видимо, исходят из того, что в Крыму заблудиться невозможно, не в сибирскую же тайгу их забрасывают на выживание. Однако это не так.

Компасы, маршрутные листы и ориентацию на местности никто не отменял и здесь. В идеале перед выходом тропу зарегистрироваться у спасателей — если к условному сроку туристы не проявятся, их будут искать даже без звонка о помощи.

Ошибка вторая. Поход "за звездами"

На второе место спасатель, президент Федерации альпинизма и скалолазания (ФАиС) Севастополя Юрий Круглов ставит туристов, мечтающих увидеть открывающиеся с крымских вершин "картинки" под вечер, проводить закат или полюбоваться звездами.

Эти романтично настроенные граждане зачастую не озадачиваются дополнительной одеждой, палатками и фонарями. Некоторые с удивлением обнаруживают, что не только на Эвересте, но и в Крымских горах может быть очень холодно. Темнеет, как во всех южных широтах, быстро, а наощупь по горам, как нетрудно догадаться, ходить не очень безопасно.

Ошибка третья. В горы на каблуках

О правильной обуви, казалось бы, не говорил только ленивый. Но туристы, гуляющие в сланцах-"вьетнамках" и шлепанцах, к примеру, по Долине Привидений на Демерджи или по Аю-Дагу (Медведь-гора), по-прежнему многочисленны. Ошибки в горах\: неправильная обувь

Встречаются и туристки на каблуках. Спасатели рассказали о найденной на Тышларе (Ласпи, Севастопольский район) паре шпилек с красноречивыми следами всех пережитых тягот. Остается только гадать, как их хозяйка преодолела поднимающуюся под хорошим углом лесную тропу и в чем спустилась обратно… Проехать на машине к этому месту невозможно. Ошибки в горах\: неправильная обувь

Часто такие "походники", забравшись повыше, понимают, что спуститься самостоятельно уже не могут — обувь не держит на склоне или попросту слетает с ног. Ошибки в горах\: неправильная обувь

Спасатели отмечают, что такие вылазки часто заканчиваются травмами и, увы, не только конечностей. Потому что если человек свернул стопу и "полетел", можно дальше свернуть себе и шею. Поэтому думайте об обуви заранее. Ошибки в горах\: неправильная обувь

Ошибка четвертая. Вне зоны доступа

Многие туристы, приехавшие из других регионов, внезапно обнаруживают, что в Крыму есть районы, где мобильная связь отсутствует полностью или работает с серьезными перебоями. Иногда — обнаруживают слишком поздно. Ошибки в горах\: плохая связь

Открытие приходит к ним уже на маршруте, поэтому даже имеющиеся в гаджетах навигационные программы, связанные со спутником, и умение их правильно "читать" или надежда на интернет, "если что вдруг", оказываются бессильны.

Поэтому — возвращаемся к пункту один — маршруты, ориентация.

Ошибка пятая. Водный "голод"

Еще одна распространенная ошибка, точнее, заблуждение: многие уверены — если горы, то обязательно реки, водопады или хотя бы ручьи с питьевой водой. Тут вновь подводит сравнение с Кавказом. Ошибки в горах\: недостаток питьевой воды

Крым — не Кавказ. Воды здесь не так много, как у подножия того же Эльбруса или Казбека. Встречаются совсем безводные районы, а также работает сезонный фактор — весенние родники и источники питьевой воды осенью "отдыхают". Поэтому воду, как ни печально это звучит, надо брать с собой. Ничего страшного — дополнительная "физуха" укрепит ноги, а организм вовремя спасется от обезвоживания.

Ошибка главная. "Мода на природу"

Впрочем, спасатели утверждают, что эти ошибки — следствие главной. Какой? Изначально неверного подхода к планированию похода.

"Все остальное вырастает отсюда. Маршрут часто неадекватен реальным способностям и возможностям участников по протяженности, сложности, времени и другим особенностям. Часто туристы не учитывают погодные условия и не способны оперативно скорректировать планы в связи с погодой и временем суток", — поясняет начальник Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" Максим Козлов.

По его словам, "это связано с модой на прогулки "на природу" при отсутствии элементарных навыков, включая неумение пользоваться картой, навигационным оборудованием и собственной головой".

"Общая разбалансированность психики жителя цивилизованного мира, который попал в недружественную и непонятную ему природную среду приводит к неадекватным решениям — слишком рано или слишком поздно паникуют и вызывают (ищут) помощь, пытаются искать выход из ситуации дурацкими способами — лезут на дерево, расходятся в разные стороны с друзьями, жгут костры посреди сухой травы, чтобы обратить на себя внимание, и так далее", — рассказал спасатель.

Правило "трех д"

Начальник Симферопольского аварийно-спасательного отряда советует тем, кто уже совершил перечисленные ошибки или "придумал" что-то свое, не бояться звонить спасателям — "они подскажут, как выйти из ситуации с минимальными потерями". Туристы на горе Ай-Петри

В случае, если туристы остались без связи, соблюдать правило "трех д" — дыши, думай, делай.

"Это значит успокоиться, оценить ситуацию и спланировать выход из нее с учетом известных нюансов", — поясняет Козлов.

Глава севастопольских скалолазов, в свою очередь, рекомендует дождаться светлого времени суток и попытаться сориентироваться, восстановив в памяти уже пройденный путь.

Крымские спасатели отмечают, что в Крыму стало больше туристов из разных уголков России, которые предпочитают горные походы и активный отдых вне побережья.

"Очень заметно. И мусорить стали меньше — более культурный народ. Но работы стало больше. Просто больше людей", — добавляет Круглов.

Тем не менее, по его словам, после запуска проекта Большая Севастопольская тропа по Севастополю поисковых работ стало в три раза меньше, так как появилась удобная и понятная навигация.

"В процентном отношении. Но в абсолютных числах поисковых меньше не стало", — резюмировал президент ФАиС Севастополя.