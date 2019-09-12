Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Правила легких полетов и быстрого восстановления 

Yellmed 3 часа назад
Правила легких полетов и быстрого восстановления
Фото: Yellmed
Авиаперелеты оборачиваются усталостью и лишают жизненной энергии? Эти советы помогут летать максимально комфортно.

Пейте больше воды

В полете пассажиры склонны выбирать соки, газировку со людом, а обед запивать чаем или кофе. В последних двух напитках — кофеин, который обезвоживает и без того страдающий организм. Сладкая вода тоже не добавляет пользы. В самолете лучше выпивать от 4 стаканов воды. Пейте понемногу, но часто. Так и организм напитается, и кожа не будет пересыхать.

Меньше еды

Постарайтесь не налегать на перекусы: когда весь перелет сидите, метаболизм замедлен. Организму не требуется много пищи. Если путь недолгий, питание желательно вообще исключить.
Не ешьте хотя бы хлеб, жирную пищу и лишний сахар. Если сильно проголодались, перекусите салатом, рыбой, фруктами. И старайтесь не переедать накануне, равно как и экспериментировать с экзотическими блюдами. Расстройство желудка на высоте ни к чему.

Легкая разминка

Тело в полете затекает от недостатка движения, поэтому найдите пару минут, чтобы размяться и нормализовать кровообращение. Даже сидя можно делать движения стопами, сжимать ягодицы, вращать шеей по кругу, поднимать плечи вверх. Особо предприимчивые умудряются сделать парочку асан йоги в кабинках туалета.

Удобство превыше всего

Постарайтесь отвоевать себе место у окна, чтобы лишний раз не дергаться из-за встающих в туалет пассажиров. Обуйте удобные тапочки, захватите шумоподавляющие наушники, подушку для шеи и маску для сна.
Постарайтесь отдохнуть и поспать в пути. Если планируется долгий перелет, можно даже принять препарат для улучшения сна.

Водные процедуры

По прибытии домой постарайтесь сразу отправиться в душ, еще лучше — примите ванну. Горячая вода расслабит мышцы, а если добавить в нее эфирные масла, настои трав, морскую соль, сможете тонизировать тело.

Легкий перекус

После полета не наедайтесь сразу, отдайте предпочтение легкому свежевыжатому соку или смузи. Цитрусовые, ягодные напитки придадут бодрости. А завершить восстановление лучше небольшой прогулкой на свежем воздухе.
Аэропорт на Багамах ушел под воду
Yellmed: последние новости
Отдых на пляже может быть смертельно опасен для людей Отдых на пляже может быть смертельно опасен для людей
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие отели нужно выбирать в Турции в «несезон»
Какие отели нужно выбирать в Турции в «несезон»
Россияне ринулись в отпуск
Россияне ринулись в отпуск
Как работают Pink salon — японские минет-бары
Как работают Pink salon — японские минет-бары3
Италия заплатит тысячи евро за переезд к морю
Италия заплатит тысячи евро за переезд к морю1
В Европе назвали нации худших туристов
В Европе назвали нации худших туристов18
Видео
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
04:28
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
Новости путешествий
Выяснилось, почему россияне часто гибнут в Турции
02:21
Выяснилось, почему россияне часто гибнут в Турции
Новости путешествий
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
00:26
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
Новости путешествий
Какие странные строения появятся в мире уже скоро
06:31
Какие странные строения появятся в мире уже скоро
Новости путешествий
Исполинский лайнер засняли во Владивостоке
00:15
Исполинский лайнер засняли во Владивостоке
Новости путешествий
Как обманывают туристов туристические агентства
05:54
Как обманывают туристов туристические агентства
Новости путешествий
Заброшенные места, куда никто не может попасть
10:03
Заброшенные места, куда никто не может попасть
Новости путешествий
Зачем туристы едут в Чернобыль
10:17
Зачем туристы едут в Чернобыль
Новости путешествий
Где встречается йошкин кот
10:45
Где встречается йошкин кот
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть