Правила легких полетов и быстрого восстановления

Авиаперелеты оборачиваются усталостью и лишают жизненной энергии? Эти советы помогут летать максимально комфортно.

Пейте больше воды

В полете пассажиры склонны выбирать соки, газировку со людом, а обед запивать чаем или кофе. В последних двух напитках — кофеин, который обезвоживает и без того страдающий организм. Сладкая вода тоже не добавляет пользы. В самолете лучше выпивать от 4 стаканов воды. Пейте понемногу, но часто. Так и организм напитается, и кожа не будет пересыхать.

Меньше еды

Постарайтесь не налегать на перекусы: когда весь перелет сидите, метаболизм замедлен. Организму не требуется много пищи. Если путь недолгий, питание желательно вообще исключить.

Не ешьте хотя бы хлеб, жирную пищу и лишний сахар. Если сильно проголодались, перекусите салатом, рыбой, фруктами. И старайтесь не переедать накануне, равно как и экспериментировать с экзотическими блюдами. Расстройство желудка на высоте ни к чему.

Легкая разминка

Тело в полете затекает от недостатка движения, поэтому найдите пару минут, чтобы размяться и нормализовать кровообращение. Даже сидя можно делать движения стопами, сжимать ягодицы, вращать шеей по кругу, поднимать плечи вверх. Особо предприимчивые умудряются сделать парочку асан йоги в кабинках туалета.

Удобство превыше всего

Постарайтесь отвоевать себе место у окна, чтобы лишний раз не дергаться из-за встающих в туалет пассажиров. Обуйте удобные тапочки, захватите шумоподавляющие наушники, подушку для шеи и маску для сна.

Постарайтесь отдохнуть и поспать в пути. Если планируется долгий перелет, можно даже принять препарат для улучшения сна.

Водные процедуры

По прибытии домой постарайтесь сразу отправиться в душ, еще лучше — примите ванну. Горячая вода расслабит мышцы, а если добавить в нее эфирные масла, настои трав, морскую соль, сможете тонизировать тело.

Легкий перекус

После полета не наедайтесь сразу, отдайте предпочтение легкому свежевыжатому соку или смузи. Цитрусовые, ягодные напитки придадут бодрости. А завершить восстановление лучше небольшой прогулкой на свежем воздухе.