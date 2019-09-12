Италия заплатит тысячи евро за переезд в забытые города

В Италии начнут платить за переезды. Так, власти административной области Молизе заплатят тем, кто переедет в один из городков региона у побережья Адриатического моря.

Чтобы получить выплаты от властей, надо переехать в один из городков с населением не больше двух тысяч человек и открыть там свое дело. Так планируется оживить область, наполнив ее активной молодежью и добиться развития региона.

«Это может быть булочная, магазин канцтоваров, ресторан — все, что угодно. Так мы вдохнем жизнь в наши города и увеличим население», — цитируют в СМИ главу Молизе Донато Тома.

Причем платить мигрантам будут ежемесячно по 700 евро (около 50 тысяч рублей). Общий объем выплат, таким образом, достигнет 25 тысяч евро.

Самим городкам будет направлено по 10 тысяч евро в месяц на развитие инфраструктуру и организацию различных мероприятий.