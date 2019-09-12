Как обманывают российских туристов в Европе

Россияне, выезжающие на отпуск в страны Евросоюза , уже выучили, что не стоит покупать у выходцев из Африки сумки Chanel , а деньги лучше держать ближе к сердцу, но никак не в заднем кармане брюк. Но и помимо воровства «сравнительно честных способов отъема средств» у приезжих, поджидающих наших соотечественников в путешествии по Старому свету, остается немало. Вот лишь некоторые из них.

Плата за обслуживание в ресторанах

В Италии, да и вообще в Европе, в кафе и ресторанах приняты не чаевые, а плата за обслуживание. Обычно она фиксированная (1,5-2 евро с человека), иногда — в процентах (10 или 15). И только в Венеции мы столкнулись с одновременно двумя платами: за обслуживание (5 евро — столик) + обязательные чаевые (10 процентов). Итого мы заплатили почти 9 евро за право поесть лазанью и выпить кофе, которые, кстати, стоили меньше, чем пресловутый сбор.

Как не попасться?

Общее правило простое: если столик без скатерти (какой бы клеенчатой, грязной и прожженной она ни была) — платы за обслуживание нет. Если скатерть есть (даже клеенка) — с вас что-то возьмут, но сколько, всегда можно уточнить на входе. Кроме того, не забывайте спрашивать, возьмут ли с вас деньги за хлеб, который стоит на столе, или, например, посыпку сыром, которую принесли к пасте.

Билеты в общественном транспорте

1. Во многих европейских странах, в отличие от России, на входе в общественный транспорт нет турникетов. Например, в Берлине вы спокойно можете войти без билета в вагон, но там вас, вполне возможно, встретит суровый контролер. От него вы и узнаете, что на каждой станции есть пара-тройка желтых коробочек, в которые нужно было вставить билет для постановки даты и времени перед тем, как садиться в поезд.

В Вене и Будапеште компостеры или валидаторы стоят на входе, так что не заметить их трудно. А вот в Венеции аппараты, к которым нужно перед входом приложить билет на вапоретто, вообще вынесены за пределы плавучей станции.

Именно там, в городе гондол и каналов, я впервые попала на штраф. Потом специально сфотографировала место, где должен был висеть валидатор на остановке, где с нас взяли 52 евро за действительный, но не пробитый билет — аппарат был вырван с корнем. Но вы должны помнить, что если валидатора нет — это не значит, что вам простят непробитый билет.

Как не попасться?

Искать глазами валидатор в любом транспорте и помнить, что его может не быть внутри. Например, в Берлине прокомпостировать билет можно только на платформе. А на вапоретто в Венеции — до входа на плавучую станцию. Если вы уже оказались в такой ситуации, смело делайте вид, что не знаете английского языка. В большинстве случаев никто не станет искать переводчика, чтобы взять штраф с туриста, который билет все-таки купил.

Аппараты по продаже билетов не дают сдачи

2. В европейских автобусах и трамваях, в отличие от метро, билет чаще всего можно купить внутри прямо на ходу. Для этого установлены специальные аппараты, пробивающие чеки на одну поездку. К сожалению, большинство из них не дают сдачи, о чем туристы часто не догадываются. И вместо того, чтобы заплатить 1 евро 10 центов за билет, вставляют монетку в 2 евро, а потом тщетно ждут свои копеечки, практически сравнявшиеся со стоимостью проезда.

Как не попасться?

Покупать билеты заранее (они продаются в табачных лавках или киосках газет и журналов, а-ля российская «Союзпечать») или готовить мелкие монетки так, чтобы дать аппарату без сдачи, сколько бы ни стоил билет (шаг — 10 центов).

Билеты на поезд

3. Еще одна причина непредвиденных расходов туристов — штраф за непрокомпостированный билет на поезд или покупка новых билетов в случае опоздания. Россияне привыкли, что у нас на конкретный поезд покупается конкретный билет и его, соответственно, не нужно компостировать. В Европе же билеты на региональные поезда (то есть, по сути, аналоги наших пригородных электричек, например из Вероны в Венецию или из Коста-Бравы в Барселону) обычно универсальные и действительны несколько месяцев после покупки.

Поэтому даже если вы купили в аппарате билет на конкретный поезд, но при этом в нем не указаны ни дата отправления, ни место посадки, значит он, скорее всего, действителен на несколько месяцев вперед. Зато его обязательно нужно компостировать перед посадкой в поезд — в самом составе автоматов, ставящих дату и время поездки на билет, вы уже не найдете, а контролер в этом случае имеет полное право взять с вас штраф.

Как не попасться?

Всегда внимательно смотрите, есть ли на вашем билете четкое время отправления и место в вагоне. Если нет — этот билет универсальный, он действует на все поезда соответствующей категории; так что если вы опоздали, можете смело заходить в следующий, только не забудьте его прокомпостировать на станции. А вот если время или место посадки в билете указано, значит вы можете поехать только этим конкретным поездом, но компостировать билет не нужно.

Такс-фри

4. Одна из неприятных финансовых ловушек поджидает покупателей в аэропорту. Россияне уже успели привыкнуть, что за все свои покупки они на выезде из страны получат возврат налога, если, конечно, оформят соответствующий чек на кассе. Обычно так и происходит: вы ставите печать на таможне, идете в кассу, и на покупки в дьюти-фри у вас появляется дополнительная сумма наличными. Но некоторые аэропорты практикуют другой формат: после постановки штампа вам сообщают, что возврат в полной мере производится только на банковскую карту, а если вы не доверяете фирме и хотите получить свои наличные уже сейчас, то идите в офис обмена валюты.

В евро вам там выдать возврат налога не могут, зато с удовольствием заплатят в рублях, после того как проведут конвертацию по своему курсу и еще комиссию возьмут. Так в аэропорту Вероны вместо 145 евро налога мне вернули 6 тысяч рублей, причем безо всяких сотен и копеек — подсчитать, сколько точно она мне должна, кассир поленилась. Даже по самому скромному курсу на тот момент я должна была получить никак не меньше 7500 рублей.

Как не попасться?

Заполняйте заранее в квитанции раздел для возврата на кредитную карту, но не ставьте галочку о том, что хотите получить налог именно так. Тогда в аэропорту вы сможете быстро решить, как будет выгоднее получить деньги: на месте или через 5 дней в электронном виде. И никаких нервов на вылете — вы просто ставите галочку в соответствующем поле и расписываетесь.

Уличные петиции

5. Во многих европейских странах, например в той же Италии и Франции, к туристам подходят на улице с предложением подписать какую-нибудь петицию. Цели собиратели подписей обычно преследуют благие, например защита окружающей среды или повышение качества образования. Вот только после того, как вы поддержите якобы местных «зеленых», с вас могут попросить символическое пожертвование в пару евро, а если откажетесь — закатить истерику, что из-за этого придется переделывать весь подписной лист.

На самом деле эти люди — вовсе не политические активисты, а обыкновенные мошенники, которые таким образом выманивают деньги у доверчивых туристов.

Как не попасться?

Вежливо сообщайте, что вы не знаете местного языка и не можете подписывать документ, не понимая, о чем в нем говорится на самом деле.