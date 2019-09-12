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Какие отели нужно выбирать в Турции в «несезон» 

TURIZM.RU 1 час назад
Какие отели нужно выбирать в Турции в «несезон»
Фото: TURIZM.RU
Представители принимающих компаний Турции совместно с турагентами подсчитали отели на курортах Антальи и Бодрума, где после окончания туристического сезона отдыхающие смогут поплавать в открытом бассейне с подогревом. Всего эксперты назвали 68 объектов размещения.
Так, в самой Анталье расположены 17 отелей, в которых плавание точно будет комфортным. В их числе Adalya Elite Lara Hotel, Aska Lara Resort & Spa, Baia Lara Hotel, Delphin BE Grand Resort, Delphin Diva Premiere, Grand Park Lara. Подогреваемые бассейны также есть на территориях таких гостиниц, как Lara Barut Collection, Liberty Hotels Lara, Sherwood Exclusive Lara и Trendy Lara Hotel. К слову, в последнем гостям предложат окунуться в бассейн с морской водой.
В Белеке отелей с «зимними» бассейнами еще больше — 22. Специалисты рекомендуют отправиться в Alva Donna Exclusive Hotel Belek, Calista Luxury Resort, Cornelia De Luxe Resort, Gloria Sports Arena, Granada Luxury Belek, Papillon Belvil, Spice Hotel, Sueno Hotels Golf Belek и другие. Бассейны с морской водой имеются в отелях Kaya Palazzo Golf Resort, Titanic Deluxe Golf Belek и Maxx Royal Belek Golf Resort. Стоит иметь ввиду, что последний работает до конца ноября, а затем откроется только в апреле.
В Кемере туристам стоит обратиться внимание на следующие отели: Alkoçlar Exclusive Kemer Hotel, Amara Dolce Vita Luxury, Amara Premier Palace, Paloma Foresta Resort & Spa и Maxx Royal Kemer Resort. Кроме того, бассейны с подогревом отдыхающие могут найти в пяти отелях Сиде, в четырех — Аланьи и в трех — Бодрума.
Эксперты отмечают, что все отели с подогреваемыми открытыми бассейнами относятся к категории 5*. Туристов просят обращать внимание на то, что некоторые из объектов размещения закрываются на зиму, поэтому предлагают услугу лишь по краям сезона — в ноябре и апреле.
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